Боевики РФ устроили обстрелы на Донбассе: погибли двое украинских военных – карта
В результате обстрела боевиков гибридной армии РФ на Донбассе погиб украинский военный. Об этом сообщает в Facebook оперативно-тактическая группа Север.
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Как сообщается, обстрел произошел 5 апреля неподалеку от населенного пункта Золотое-4, где осенью 2019-го было разведение войск. Оккупанты вели огонь из стрелкового оружия. Украинский военный из состава объединенных сил получил не совместимое с жизнью пулевое ранение.
ОТГ Север выражает соболезнования родным погибшего защитника Украины. О действиях боевиков РФ сообщили в ОБСЕ. На месте трагедии работают представители воинской части и рабочая группа Военной службы правопорядка.
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ОБНОВЛЕНО В 07:48. Вчера на Донбассе погиб еще один военный. Пулевое ранение в результате обстрела боевиков РФ получил защитник Украины у Авдеевки, передает ОТГ Восток. Его пытались спасти и эвакуировали в больницу, однако военный умер. Открывался ответный огонь.
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