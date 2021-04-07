Экстренное заседание ТКГ: Стороны не смогли подписать совместное заявление из-за России

На экстренном заседании трехсторонней контактной группы все стороны переговоров согласились с необходимостью возвращения к соблюдению режима прекращения огня на Донбассе, но совместное заявление подписать не удалось из-за позиции России и подконтрольных ей боевиков ОРДЛО. Об этом в комментарии Интерфакс-Украина сказал спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По его словам, переговоры продолжались шесть часов.

"Все стороны согласились, что не существует никаких препятствий для возвращения к соблюдению полного и всеобъемлющего режима прекращения огня. Прения начались вокруг текста совместного заявления. Россия и ОРДЛО придирались к отдельным словам текста, предложенного послом ОБСЕ по вопросам безопасности Чевиком", – рассказал Арестович.

По его словам, совместное заявление подписать не удалось, "несмотря даже на готовность к компромиссам по удовлетворившему всех текстовому проекту заявления".

Арестович отметил, что "в рамках следующего заседания продолжится обсуждение дополнительных мер по контролю за прекращением огня, согласованным 22 июля 2020 года".

При этом представитель России на переговорах Борис Грызлов заявил, что на внеочередном заседании не удалось достичь конкретных результатов по укреплению перемирия на Донбассе.

"У участников контактной группы была надежда, что в результате заседания будут предложены конкретные шаги по реализации дополнительных мер. Однако четырехчасовое обсуждение закончилось безрезультатно", – сказал Грызлов.

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.