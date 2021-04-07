UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Экстренное заседание ТКГ: Стороны не смогли подписать совместное заявление из-за России

07.04.2021, 21:41
Экстренное заседание ТКГ: Стороны не смогли подписать совместное заявление из-за России - Фото
Алексей Арестович (скриншот видео 4 канала/YouTube).jpg

На экстренном заседании трехсторонней контактной группы все стороны переговоров согласились с необходимостью возвращения к соблюдению режима прекращения огня на Донбассе, но совместное заявление подписать не удалось из-за позиции России и подконтрольных ей боевиков ОРДЛО. Об этом в комментарии Интерфакс-Украина сказал спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По его словам, переговоры продолжались шесть часов.

"Все стороны согласились, что не существует никаких препятствий для возвращения к соблюдению полного и всеобъемлющего режима прекращения огня. Прения начались вокруг текста совместного заявления. Россия и ОРДЛО придирались к отдельным словам текста, предложенного послом ОБСЕ по вопросам безопасности Чевиком", – рассказал Арестович.

По его словам, совместное заявление подписать не удалось, "несмотря даже на готовность к компромиссам по удовлетворившему всех текстовому проекту заявления".

Арестович отметил, что "в рамках следующего заседания продолжится обсуждение дополнительных мер по контролю за прекращением огня, согласованным 22 июля 2020 года".

При этом представитель России на переговорах Борис Грызлов заявил, что на внеочередном заседании не удалось достичь конкретных результатов по укреплению перемирия на Донбассе.

"У участников контактной группы была надежда, что в результате заседания будут предложены конкретные шаги по реализации дополнительных мер. Однако четырехчасовое обсуждение закончилось безрезультатно", – сказал Грызлов.

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Донбасс борис грызлов ткг Алексей Арестович
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Project Manager (впровадження CRM)
Киев Група компаній ЛІГА
Редактор стрічки новин
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Head of PR
Киев Група компаній "ЛІГА"
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 