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На Донбассе Зеленский пообщался с военными и пообедал в солдатской столовой: фото

08.04.2021, 16:54
На Донбассе Зеленский пообщался с военными и пообедал в солдатской столовой: фото - Фото
Фото: ОП

На Донбассе президент Владимир Зеленский, который поехал туда, чтобы поддержать боевой дух военных в момент обострения, пообщался с бойцами и вручил им государственные награды. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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Зеленский посетил позиции украинской армии на переднем крае обороны, где зафиксировано наибольшее количество нарушений режима прекращения огня.

Президент пообщался с военнослужащими. Они рассказали ему о ситуации на фронте.

"Спасибо вам за то, что сохраняете покой людей и защищаете нашу землю. Вы – настоящий пример героизма и самоотверженности. Мы помним каждого воина, который погиб, защищая наше государство", – сказал президент.

Присутствующие почтили минутой молчания память военных, погибших в боях за суверенитет и независимость Украины.

Глава государства вручил украинским защитникам государственные награды и ценные подарки.

Также в ОП сообщили, что Зеленский пообедал вместе с военнослужащими в солдатской столовой. "Президент отметил высокое качество блюд, которыми кормят военных", – говорится в сообщении.

Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский Донбасс
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