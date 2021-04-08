На Донбассе Зеленский пообщался с военными и пообедал в солдатской столовой: фото

На Донбассе президент Владимир Зеленский, который поехал туда, чтобы поддержать боевой дух военных в момент обострения, пообщался с бойцами и вручил им государственные награды. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Зеленский посетил позиции украинской армии на переднем крае обороны, где зафиксировано наибольшее количество нарушений режима прекращения огня.

Президент пообщался с военнослужащими. Они рассказали ему о ситуации на фронте.

"Спасибо вам за то, что сохраняете покой людей и защищаете нашу землю. Вы – настоящий пример героизма и самоотверженности. Мы помним каждого воина, который погиб, защищая наше государство", – сказал президент.

Присутствующие почтили минутой молчания память военных, погибших в боях за суверенитет и независимость Украины.

Глава государства вручил украинским защитникам государственные награды и ценные подарки.

Также в ОП сообщили, что Зеленский пообедал вместе с военнослужащими в солдатской столовой. "Президент отметил высокое качество блюд, которыми кормят военных", – говорится в сообщении.

Вчера из-за обострения на Донбассе и границах по инициативе Украины прошло экстренное заседание минской ТКГ. Стороны не смогли подписать совместное заявление из-за России.

Сегодня сообщалось, что ключевые союзники Украины из НАТО сошлись на том, что Россия срывает перемирие на Донбассе.

Зеленский поехал на Донбасс, чтобы поддержать боевой дух украинских военных в связи с обострением ситуации на передовой.

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.