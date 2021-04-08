На Донбассе Зеленский пообщался с военными и пообедал в солдатской столовой: фото
На Донбассе президент Владимир Зеленский, который поехал туда, чтобы поддержать боевой дух военных в момент обострения, пообщался с бойцами и вручил им государственные награды. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
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Зеленский посетил позиции украинской армии на переднем крае обороны, где зафиксировано наибольшее количество нарушений режима прекращения огня.
Президент пообщался с военнослужащими. Они рассказали ему о ситуации на фронте.
"Спасибо вам за то, что сохраняете покой людей и защищаете нашу землю. Вы – настоящий пример героизма и самоотверженности. Мы помним каждого воина, который погиб, защищая наше государство", – сказал президент.
Присутствующие почтили минутой молчания память военных, погибших в боях за суверенитет и независимость Украины.
Глава государства вручил украинским защитникам государственные награды и ценные подарки.
Также в ОП сообщили, что Зеленский пообедал вместе с военнослужащими в солдатской столовой. "Президент отметил высокое качество блюд, которыми кормят военных", – говорится в сообщении.
- Вчера из-за обострения на Донбассе и границах по инициативе Украины прошло экстренное заседание минской ТКГ. Стороны не смогли подписать совместное заявление из-за России.
- Сегодня сообщалось, что ключевые союзники Украины из НАТО сошлись на том, что Россия срывает перемирие на Донбассе.
- Зеленский поехал на Донбасс, чтобы поддержать боевой дух украинских военных в связи с обострением ситуации на передовой.
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