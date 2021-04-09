"Под звуки выстрелов". Зеленский посетил передний край обороны ВСУ на Донбассе – фото

Президент Владимир Зеленский посетил позиции на переднем крае обороны украинских войск на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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Сообщается, что он посетил именно те места, где во время обострения были ранены и погибли украинские солдаты.

В Facebook Зеленского сказано, что солдаты рассказывали ему о своей службе "под звуки выстрелов".

"В последнее время активизировались вражеские снайперы. Они регулярно целятся по позициям наших военных. Территория у линии разграничения заминирована, а от инфраструктуры порой не осталось ничего", – говорит Зеленский.

Президент отметил, что после месяцев соблюдения режима перемирия власти вернулись к необходимости устанавливать перемирие на Донбассе.

Вчера стало известно, что Зеленский поехал на Донбасс, чтобы поддержать боевой дух украинских военных в связи с обострением ситуации на передовой. Он пообщался с бойцами, вручил им награды и пообедал в солдатской столовой.

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Станислав Стороженко

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