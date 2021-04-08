UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Власть должна приезжать на Донбасс". Зеленский побывал на позиции в 80 метрах от боевиков

08.04.2021, 21:50
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба ОП)

Сегодня, 8 апреля, президент Владимир Зеленский во время поездки на Донбасс побывал на позициях украинских военных, расположенных в 80-ти метрах от боевиков. Об этом сообщает Офис президента.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Зеленский заявил, что представители власти должны регулярно посещать передовые позиции ВСУ в Донецкой и Луганской областях, чтобы поддерживать военных, особенно когда на линии соприкосновения происходит обострение.

"Украинские чиновники должны быть здесь. Хотя бы по очереди. Это очень важно. Важно, прежде всего, военным. Важно понимание, что их поддерживает власть, власть не прячется в кабинетах, а находится там, где действительно сложно", – сказал глава государства.

Как отмечается, на участке передовой, который посетил президент, украинских военных постоянно обстреливают вражеские снайперы, территория вокруг заминирована.

В ОП сообщают, что еще на одном участке, куда ездил Зеленский, за последние две недели эскалации было много погибших среди украинских военных (судя по всему, речь идет о Шумах, – ред.).

"Очень сложный участок. Четверо наших военных были убиты оккупантами. Еще двое были ранены. То есть шесть человек. К сожалению, была такая ситуация, один военный, помогал и спасал их, погиб, подорвался на мине", – сказал Зеленский.

Он добавил, что военные делают все, чтобы защищать Украину и обеспечить режим прекращения огня.

"Но мы понимаем, что когда бьют по нашим бойцам и есть погибшие – все понимают, что армия отвечает", – подчеркнул президент.

  • Сегодня сообщалось, что ключевые союзники Украины из НАТО сошлись на том, что Россия срывает перемирие на Донбассе.
  • Сегодня Зеленский поехал на Донбасс, чтобы поддержать боевой дух украинских военных в связи с обострением ситуации на передовой. Он пообщался с бойцами, вручил им награды и пообедал в солдатской столовой.
Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Донбасс Владимир Зеленский
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Project Manager (впровадження CRM)
Киев Група компаній ЛІГА
Редактор стрічки новин
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Head of PR
Киев Група компаній "ЛІГА"
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 