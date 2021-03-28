Кулеба назвал имена четверых погибших на Донбассе 26 марта и призвал мир осудить РФ: фото

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал мир осудить Россию за эскалацию конфликта на Донбассе, он назвал имена и опубликовал фотографии четверых погибших 26 марта украинских военных. Об этом Кулеба сообщил в Twitter.

"Российская агрессия против Украины затягивается. В 2021 году погибло 23 солдата ВСУ", – написал глава МИД.

Он напомнил, что в пятницу российские войска атаковали позиции ВСУ в районе Шумы, в результате чего погибли четверо украинских военнослужащих.

"Я призываю международное сообщество самым решительным образом осудить последнюю эскалацию конфликта в России", – написал Кулеба.

Он назвал имена погибших военных: 47-летний Сергей Барнич из Калуша Ивано-Франковской области, 43-летний Сергей Коваль, 27-летний Максим Абрамович из Ровенской области и 27-летний Сергей Гайченко из Днепропетровской области.

26 марта оккупанты гибридной армии РФ обстреляли позиции ВСУ под Шумами из запрещенных минскими соглашениями минометов. Четверо украинских военных погибли, двое ранены.

По словам спикера украинской делегации в ТКГ Алексея Арестовича, Украина девять раз пыталась остановить обстрел, но российские оккупанты не отреагировали.

Президент Владимир Зеленский после обстрела призвал лидеров нормандского формата и партнеров "сделать все возможное для сохранения режима полного и всеобъемлющего прекращения огня". Он анонсировал разговоры со всеми лидерами нормандской четверки.

США и Британия призвали Россию обеспечить прекращение огня на Донбассе.

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Наталия Медведева

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