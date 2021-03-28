Кулеба назвал имена четверых погибших на Донбассе 26 марта и призвал мир осудить РФ: фото
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал мир осудить Россию за эскалацию конфликта на Донбассе, он назвал имена и опубликовал фотографии четверых погибших 26 марта украинских военных. Об этом Кулеба сообщил в Twitter.
"Российская агрессия против Украины затягивается. В 2021 году погибло 23 солдата ВСУ", – написал глава МИД.
Он напомнил, что в пятницу российские войска атаковали позиции ВСУ в районе Шумы, в результате чего погибли четверо украинских военнослужащих.
"Я призываю международное сообщество самым решительным образом осудить последнюю эскалацию конфликта в России", – написал Кулеба.
Он назвал имена погибших военных: 47-летний Сергей Барнич из Калуша Ивано-Франковской области, 43-летний Сергей Коваль, 27-летний Максим Абрамович из Ровенской области и 27-летний Сергей Гайченко из Днепропетровской области.
- 26 марта оккупанты гибридной армии РФ обстреляли позиции ВСУ под Шумами из запрещенных минскими соглашениями минометов. Четверо украинских военных погибли, двое ранены.
- По словам спикера украинской делегации в ТКГ Алексея Арестовича, Украина девять раз пыталась остановить обстрел, но российские оккупанты не отреагировали.
- Президент Владимир Зеленский после обстрела призвал лидеров нормандского формата и партнеров "сделать все возможное для сохранения режима полного и всеобъемлющего прекращения огня". Он анонсировал разговоры со всеми лидерами нормандской четверки.
- США и Британия призвали Россию обеспечить прекращение огня на Донбассе.
Читайте также: Медики рассказали о состоянии раненых под Шумами военных
Комментарии