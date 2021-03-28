UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Кулеба назвал имена четверых погибших на Донбассе 26 марта и призвал мир осудить РФ: фото

28.03.2021, 20:16
Кулеба назвал имена четверых погибших на Донбассе 26 марта и призвал мир осудить РФ: фото - Фото
Дмитрий Кулеба (скриншот из видео МИД)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал мир осудить Россию за эскалацию конфликта на Донбассе, он назвал имена и опубликовал фотографии четверых погибших 26 марта украинских военных. Об этом Кулеба сообщил в Twitter.

"Российская агрессия против Украины затягивается. В 2021 году погибло 23 солдата ВСУ", – написал глава МИД.

Он напомнил, что в пятницу российские войска атаковали позиции ВСУ в районе Шумы, в результате чего погибли четверо украинских военнослужащих.

"Я призываю международное сообщество самым решительным образом осудить последнюю эскалацию конфликта в России", – написал Кулеба. 

Он назвал имена погибших военных: 47-летний Сергей Барнич из Калуша Ивано-Франковской области, 43-летний Сергей Коваль, 27-летний Максим Абрамович из Ровенской области и 27-летний Сергей Гайченко из Днепропетровской области.

Читайте также: Медики рассказали о состоянии раненых под Шумами военных

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
дмитрий кулеба Донбасс шумы потери
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник складу IT
Киев Група компаній "ЛІГА"
Директор з продажів (ритейл/послуги)
Киев Група компаній "ЛІГА"
Digital-маркетолог
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 