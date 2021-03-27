Донбасс. Медики рассказали о состоянии раненых под Шумами военных

Раненые в результате обстрела российских боевиков под Шумами украинские военные доставлены в госпиталь Харькова в тяжелом и среднем состоянии. Об этом сообщает информагентство Минобороны Армія Inform.

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Бойцов доставили в Харьков на вертолете, сообщил ведущий хирург Северного региона полковник медслужюы Сергей Шипилов.

По его словам, пациенты поступили в среднем и тяжелом состоянии. У обоих военных – осколочные и пулевые ранения. Им сделали компьютерную томографию, чтобы определить дальнейший план лечения.

Шипилов отметил, что бойцам оказали своевременную и качественную помощь еще до эвакуации. Сейчас они находятся под присмотром военных медиков Харькова.

26 марта оккупанты гибридной армии РФ обстреляли позиции ВСУ под Шумами из запрещенных минскими соглашениями минометов. Четверо украинских военных погибли, двое ранены.

По словам спикера украинской делегации в ТКГ Алексея Арестовича, Украина девять раз пыталась остановить обстрел , но российские оккупанты не отреагировали.

Президент Владимир Зеленский после обстрела призвал лидеров нормандского формата и партнеров "сделать все возможное для сохранения режима полного и всеобъемлющего прекращения огня". Он анонсировал разговоры со всеми лидерами нормандской четверки.

США и Британия призвали Россию обеспечить прекращение огня на Донбассе.

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Марк Сировой

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