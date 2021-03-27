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Донбасс. Медики рассказали о состоянии раненых под Шумами военных

27.03.2021, 15:45
Донбасс. Медики рассказали о состоянии раненых под Шумами военных - Фото
Военный госпиталь в Харькове (фото - Армія Inform)

Раненые в результате обстрела российских боевиков под Шумами украинские военные доставлены в госпиталь Харькова в тяжелом и среднем состоянии. Об этом сообщает информагентство Минобороны Армія Inform.

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Бойцов доставили в Харьков на вертолете, сообщил ведущий хирург Северного региона полковник медслужюы Сергей Шипилов.

По его словам, пациенты поступили в среднем и тяжелом состоянии. У обоих военных – осколочные и пулевые ранения. Им сделали компьютерную томографию, чтобы определить дальнейший план лечения.

Шипилов отметил, что бойцам оказали своевременную и качественную помощь еще до эвакуации. Сейчас они находятся под присмотром военных медиков Харькова.

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Марк Сировой
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Донбасс шумы обстрел раненые ВСУ боевики оккупанты
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