Донбасс. Медики рассказали о состоянии раненых под Шумами военных
Раненые в результате обстрела российских боевиков под Шумами украинские военные доставлены в госпиталь Харькова в тяжелом и среднем состоянии. Об этом сообщает информагентство Минобороны Армія Inform.
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Бойцов доставили в Харьков на вертолете, сообщил ведущий хирург Северного региона полковник медслужюы Сергей Шипилов.
По его словам, пациенты поступили в среднем и тяжелом состоянии. У обоих военных – осколочные и пулевые ранения. Им сделали компьютерную томографию, чтобы определить дальнейший план лечения.
Шипилов отметил, что бойцам оказали своевременную и качественную помощь еще до эвакуации. Сейчас они находятся под присмотром военных медиков Харькова.
- 26 марта оккупанты гибридной армии РФ обстреляли позиции ВСУ под Шумами из запрещенных минскими соглашениями минометов. Четверо украинских военных погибли, двое ранены.
- По словам спикера украинской делегации в ТКГ Алексея Арестовича, Украина девять раз пыталась остановить обстрел , но российские оккупанты не отреагировали.
- Президент Владимир Зеленский после обстрела призвал лидеров нормандского формата и партнеров "сделать все возможное для сохранения режима полного и всеобъемлющего прекращения огня". Он анонсировал разговоры со всеми лидерами нормандской четверки.
- США и Британия призвали Россию обеспечить прекращение огня на Донбассе.
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