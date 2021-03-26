Арестович: Снова начинать стрелять — это тупиковый путь

Спикер украинской делегации в трехсторонней контактной группе Алексей Арестович заявил, что власти трактуют сегодняшний обстрел под Шумами как нарушение режима прекращения огня, а не его прекращение. Об этом он сказал в эфире "Свободы слова с Савиком Шустером", добавив, что "снова начинать стрелять... – это тупиковый путь".

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"Сказать, что не существует, тем более не существует юридически, режима прекращения огня – это было бы неверно. Мы должны быть точными. Очень трагическое и резонансное событие. Мы должны быть точными, и точно это звучит так: де-юре он сохраняется, этот режим. То, что произошло сегодня, мы трактуем как грубое нарушение режима прекращения огня. Не отмена режима, а грубое нарушение, с трагическими последствиями", – сказал он.

Арестович заявил, что главная цель Украины сейчас – возвращение к соблюдению режима прекращения огня.

Он напомнил статистику потерь на Донбассе. Так, по словам Арестовича, в 2020 году были убиты 45 и ранены 317 украинских военных, с начала 2021 года – 21 человек убит и 75 ранены.

Представитель Украины в ТКГ сказал, что, если сравнить с предыдущими годами, это уменьшение количества погибших почти в пять раз. Количество обстрелов уменьшилось, по разным подсчетам, от 10 до 15 раз, отметил Арестович.

"То, что происходит с начала года – это досадная такая тенденция на прерывание этого беспрецедентного периода режима прекращения огня", – сказал он.

"Если, как некоторые горячие головы говорят, снова начинать стрелять – это будут десятки погибших ежемесячно. Это тупиковый путь, я сразу хочу это заявить", – добавил Арестович.

При этом он подчеркнул, что на сегодняшний обстрел украинские военные дали огневой ответ.

Сегодня недалеко от поселка Шумы Донецкой области вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли позиции украинских военных из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, станковых автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Четверо бойцов погибли, двое получили ранения. Военные открыли ответный огонь.

По словам спикера украинской делегации в ТКГ Алексея Арестовича, украинская сторона в СЦКК девять раз пыталась остановить обстрел, но российские оккупанты не отреагировали.

Президент Владимир Зеленский, реагируя на обострение, призвал лидеров нормандского формата и партнеров "сделать все возможное для сохранения режима полного и всеобъемлющего прекращения огня". "В ближайшее время я проведу разговоры со всеми лидерами нормандской четверки", – написал Зеленский.

США и Британия призвали Россию обеспечить прекращение огня на Донбассе.

Вадим Ребрина

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