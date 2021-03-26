Арестович: Снова начинать стрелять — это тупиковый путь
Спикер украинской делегации в трехсторонней контактной группе Алексей Арестович заявил, что власти трактуют сегодняшний обстрел под Шумами как нарушение режима прекращения огня, а не его прекращение. Об этом он сказал в эфире "Свободы слова с Савиком Шустером", добавив, что "снова начинать стрелять... – это тупиковый путь".
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"Сказать, что не существует, тем более не существует юридически, режима прекращения огня – это было бы неверно. Мы должны быть точными. Очень трагическое и резонансное событие. Мы должны быть точными, и точно это звучит так: де-юре он сохраняется, этот режим. То, что произошло сегодня, мы трактуем как грубое нарушение режима прекращения огня. Не отмена режима, а грубое нарушение, с трагическими последствиями", – сказал он.
Арестович заявил, что главная цель Украины сейчас – возвращение к соблюдению режима прекращения огня.
Он напомнил статистику потерь на Донбассе. Так, по словам Арестовича, в 2020 году были убиты 45 и ранены 317 украинских военных, с начала 2021 года – 21 человек убит и 75 ранены.
Представитель Украины в ТКГ сказал, что, если сравнить с предыдущими годами, это уменьшение количества погибших почти в пять раз. Количество обстрелов уменьшилось, по разным подсчетам, от 10 до 15 раз, отметил Арестович.
"То, что происходит с начала года – это досадная такая тенденция на прерывание этого беспрецедентного периода режима прекращения огня", – сказал он.
"Если, как некоторые горячие головы говорят, снова начинать стрелять – это будут десятки погибших ежемесячно. Это тупиковый путь, я сразу хочу это заявить", – добавил Арестович.
При этом он подчеркнул, что на сегодняшний обстрел украинские военные дали огневой ответ.
- Сегодня недалеко от поселка Шумы Донецкой области вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли позиции украинских военных из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, станковых автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Четверо бойцов погибли, двое получили ранения. Военные открыли ответный огонь.
- По словам спикера украинской делегации в ТКГ Алексея Арестовича, украинская сторона в СЦКК девять раз пыталась остановить обстрел, но российские оккупанты не отреагировали.
- Президент Владимир Зеленский, реагируя на обострение, призвал лидеров нормандского формата и партнеров "сделать все возможное для сохранения режима полного и всеобъемлющего прекращения огня". "В ближайшее время я проведу разговоры со всеми лидерами нормандской четверки", – написал Зеленский.
- США и Британия призвали Россию обеспечить прекращение огня на Донбассе.
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