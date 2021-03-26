США и Британия призвали Россию обеспечить прекращение огня на Донбассе

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс призвала Россию обеспечить режим прекращения огня на Донбассе. Так она отреагировала на убийство четырех украинских военных сегодня под Шумами Донецкой области.

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"С ужасом узнала о гибели четырех украинских военных в результате обстрела возле населенного пункта Шумы сегодня. Режим прекращения огня нужно соблюдать, Россия должна обеспечить его выполнение поддерживаемыми ею силами. Даже одна потерянная жизнь — уже слишком много", — написала Симмонс в Twitter.

Посольство США в Украине также призвало Россию прекратить агрессию против Украины и конструктивно участвовать в переговорах.

"Мы глубоко опечалены гибелью четырех украинских солдат сегодня в результате обстрелов вблизи г. Шумы. Россия должна соблюдать прекращение огня, остановить ежедневное насилие, которое причиняет страдания, конструктивно участвовать в мирных переговорах, и прекратить агрессию в Украине", – говорится в Twitter посольства.

Сегодня недалеко от поселка Шумы Донецкой области вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли позиции украинских военных из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, станковых автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Четверо бойцов погибли, двое получили ранения. Военные открыли ответный огонь.

По словам спикера украинской делегации в ТКГ Алексея Арестовича, украинская сторона в СЦКК девять раз пыталась остановить обстрел, но российские оккупанты не отреагировали.

Президент Владимир Зеленский, реагируя на обострение, призвал лидеров нормандского формата и партнеров "сделать все возможное для сохранения режима полного и всеобъемлющего прекращения огня". "В ближайшее время я проведу разговоры со всеми лидерами нормандской четверки", – написал Зеленский.

Вадим Ребрина

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