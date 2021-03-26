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На Донбассе погиб подполковник ВСУ

26.03.2021, 21:34
На Донбассе погиб подполковник ВСУ - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба президента

Сегодня, 26 марта, на Донбассе в районе проведения операции объединенных сил погиб подполковник Сергей Коваль. Об этом сообщается в Facebook воинской части А2641.

Военные пишут, что Сергей Коваль – кадровый офицер, выпускник Каменец-Подольского военно-инженерного института, всю профессиональную жизнь посвятил Вооруженным силам.

"Прошел сложный путь от командира взвода разминирования к командиру отряда поиска и обезвреживания самодельных взрывных устройств", – написали в части

По информации военных, подполковник Коваль имел опыт участия в миротворческих операциях. С начала российско-украинской войны – участник АТО/ООС. Неоднократно награждался ведомственными наградами и наградами.

"Весь личный состав Объединенного учебно-тренировочного центра Сил поддержки Вооруженных Сил Украины глубоко скорбит и выражает искренние соболезнования родным и близким Сергея Васильевича", – говорится в сообщении.

  • Сегодня недалеко от поселка Шумы Донецкой области вооруженные формирования России обстреляли позиции украинских военных, четверо бойцов погибли, двое получили ранения. Военные открыли ответный огонь. 
  • По словам Арестовича, украинская сторона в СЦКК девять раз пыталась остановить обстрел, но российские оккупанты не отреагировали. 

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Наталия Медведева
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Донбасс потери
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