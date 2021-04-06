У Путина отреагировали на заявление Зеленского после разговора с генсеком НАТО
В Кремле угрожают, что вступление Украины в НАТО "усугубит ситуацию" на Донбассе. Об этом сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление президента Владимира Зеленского после беседы с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, что вступление Украины в НАТО – "единственный путь к завершению войны на Донбассе", передает российский пропагандистский ресурс РИА.
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Песков сомневается, что вступление в НАТО поможет решить конфликт на Донбассе. По его мнению, это "только усугубит ситуацию".
Пресс-секретарь Кремля считает, что нужно учитывать мнение жителей временно неподконтрольных Украине территорий. Он утверждает, что для них членство в НАТО является "глубоко неприемлемой перспективой". Каких-либо данных исследований или соцопросов в подтверждение этого тезиса Песков не предоставил.
- 30 марта главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил в Верховной Раде о стягивании Россией войск к украинским границам. В Пентагоне выразили опасения.
- 31 марта Россия в ТКГ отказалась от возвращения к перемирию на Донбассе.
- В Кремле заявили, что "никого не должно беспокоить", как и почему Россия перемещает войска на своей территории. США и НАТО призвали РФ объяснить ее провокации на украинских границах.
- Сегодня Столтенберг позвонил Зеленскому, чтобы обсудить ситуацию с агрессией РФ. Президент сказал после беседы, что "НАТО – это единственный путь к завершению войны на Донбассе, а ПДЧ станет настоящим сигналом для РФ".
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