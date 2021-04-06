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У Путина отреагировали на заявление Зеленского после разговора с генсеком НАТО

06.04.2021, 14:14
У Путина отреагировали на заявление Зеленского после разговора с генсеком НАТО - Фото
Сергей Лавров и Владимир Путин (Фото: Максим Шипенков/ЕРА)

В Кремле угрожают, что вступление Украины в НАТО "усугубит ситуацию" на Донбассе. Об этом сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление президента Владимира Зеленского после беседы с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, что вступление Украины в НАТО – "единственный путь к завершению войны на Донбассе", передает российский пропагандистский ресурс РИА.

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Песков сомневается, что вступление в НАТО поможет решить конфликт на Донбассе. По его мнению, это "только усугубит ситуацию".

Пресс-секретарь Кремля считает, что нужно учитывать мнение жителей временно неподконтрольных Украине территорий. Он утверждает, что для них членство в НАТО является "глубоко неприемлемой перспективой". Каких-либо данных исследований или соцопросов в подтверждение этого тезиса Песков не предоставил.

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Марк Сировой
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Владимир Зеленский нато владимир путин йенс столтенберг дмитрий песков Донбасс война
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