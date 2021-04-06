На фоне стягивания войск России к украинской границе британский премьер Борис Джонсон "подтвердил неизменную поддержку Соединенным Королевством суверенитета и территориальной целостности Украины". Об этом глава правительства страны сообщил в Twitter после телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским.

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Джонсон уточнил, что вечером 5 апреля сообщил собеседнику на Банковой о "нашей озабоченности".

В пресс-релизе Даунинг-стрит, 10 пишет, что они "обсудили серьезную озабоченность Британии" маневрами войск РФ, а Джонсон "выразил солидарность с правительством президента Зеленского перед лицом этой дестабилизирующей деятельности России на границе Украины и высоко оценил подход Украины к ситуации".

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Вчера пресс-служба Офиса президента написала, что Зеленский в разговоре с премьером Британии призвал власти этой и других стран-членов НАТО усилить свое присутствие в регионе и ужесточить санкции против РФ.

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Евгений Пилипенко

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