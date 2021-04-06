Геополитика | Армия России у границ Украины: Джонсон "выразил солидарность" с Зеленским
На фоне стягивания войск России к украинской границе британский премьер Борис Джонсон "подтвердил неизменную поддержку Соединенным Королевством суверенитета и территориальной целостности Украины". Об этом глава правительства страны сообщил в Twitter после телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским.
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Джонсон уточнил, что вечером 5 апреля сообщил собеседнику на Банковой о "нашей озабоченности".
В пресс-релизе Даунинг-стрит, 10 пишет, что они "обсудили серьезную озабоченность Британии" маневрами войск РФ, а Джонсон "выразил солидарность с правительством президента Зеленского перед лицом этой дестабилизирующей деятельности России на границе Украины и высоко оценил подход Украины к ситуации".
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Вчера пресс-служба Офиса президента написала, что Зеленский в разговоре с премьером Британии призвал власти этой и других стран-членов НАТО усилить свое присутствие в регионе и ужесточить санкции против РФ.
- 30 марта 2021-го главнокомандующий ВСУ Хомчак заявил в Раде о стягивании Россией войск к украинским границам. В сети появились видео и фото переброски эшелонов и колонн техники в Крым и другие регионы.
- В Пентагоне выразили опасения и позвонили в Киев, пообещав, что США "не допустят агрессии России".
- В Кремле заявили, что "никого не должно беспокоить", как и почему Россия перемещает войска на своей территории.
- Во Франции не верят, что Россия с войсками у границ Украины пойдет на военную эскалацию.
- Вчера, 5 апреля, на Донбассе погибли двое украинских военных.
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