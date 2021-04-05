Зеленский призвал Британию вместе с НАТО усилить присутствие в регионе и санкции против РФ

Президент Владимир Зеленский призвал Великобританию и другие государства-члены НАТО усилить свое присутствие в регионе и увеличить санкционное давление на Россию. Об этом шла речь во время телефонного разговора Зеленского с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном, сообщает пресс-служба Офиса президента.

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Президент проинформировал главу правительства Великобритании об обострении ситуации на Донбассе, наращивании российского военного контингента у российско-украинской границы и попытках России сорвать реализацию минских договоренностей.

"Последние действия России бросают серьезный вызов безопасности Украины, странам-членам НАТО и всей Европе", – подчеркнул Зеленский и призвал Великобританию вместе с другими членами альянса усилить свое присутствие в регионе и увеличить санкционное давление на РФ.

Зеленский поблагодарил Джонсона за неизменную поддержку со стороны Великобритании суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Мы чувствуем, что Украина не в одиночестве. Нас поддерживают страны Большой семерки", – сказал Зеленский.

Отдельное внимание было уделено реализации договоренностей, достигнутых во время визита президента Украины в Великобританию 8-9 октября 2020 года, в частности о развитии Военно-морского флота Украины.

Зеленский и Джонсон скоординировали действия по реализации евроатлантического курса Украины. Зеленский отметил, что получение Плана действий по членству в НАТО – на сегодня первоочередной приоритет Украины.

"Получение Плана действий по членству в НАТО способствовало бы укреплению обороноспособности Украины", – сказал Зеленский.

Он пригласил Джонсона принять участие в инаугурационном саммите Крымской платформы, который состоится в Киеве 23 августа 2021 года.

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Вадим Ребрина

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