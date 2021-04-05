Зеленский призвал Британию вместе с НАТО усилить присутствие в регионе и санкции против РФ
Президент Владимир Зеленский призвал Великобританию и другие государства-члены НАТО усилить свое присутствие в регионе и увеличить санкционное давление на Россию. Об этом шла речь во время телефонного разговора Зеленского с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном, сообщает пресс-служба Офиса президента.
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Президент проинформировал главу правительства Великобритании об обострении ситуации на Донбассе, наращивании российского военного контингента у российско-украинской границы и попытках России сорвать реализацию минских договоренностей.
"Последние действия России бросают серьезный вызов безопасности Украины, странам-членам НАТО и всей Европе", – подчеркнул Зеленский и призвал Великобританию вместе с другими членами альянса усилить свое присутствие в регионе и увеличить санкционное давление на РФ.
Зеленский поблагодарил Джонсона за неизменную поддержку со стороны Великобритании суверенитета и территориальной целостности Украины.
"Мы чувствуем, что Украина не в одиночестве. Нас поддерживают страны Большой семерки", – сказал Зеленский.
Отдельное внимание было уделено реализации договоренностей, достигнутых во время визита президента Украины в Великобританию 8-9 октября 2020 года, в частности о развитии Военно-морского флота Украины.
Зеленский и Джонсон скоординировали действия по реализации евроатлантического курса Украины. Зеленский отметил, что получение Плана действий по членству в НАТО – на сегодня первоочередной приоритет Украины.
"Получение Плана действий по членству в НАТО способствовало бы укреплению обороноспособности Украины", – сказал Зеленский.
Он пригласил Джонсона принять участие в инаугурационном саммите Крымской платформы, который состоится в Киеве 23 августа 2021 года.
- 30 марта 2021-го главнокомандующий ВСУ Хомчак заявил в Раде о стягивании Россией войск к украинским границам. В сети появились видео и фото переброски эшелонов и колонн техники в Крым и другие регионы. В Пентагоне выразили опасения.
- Глава Пентагона позвонил в Киев и пообещал, что США "не оставят Украину и не допустят агрессии России".
- В Кремле заявили, что "никого не должно беспокоить", как и почему Россия перемещает войска на своей территории.
- Экс-командующий войсками США в Европе Фредерик "Бен" Ходжес заявил, что о реальной подготовке российских войск к вторжению в Украину можно будет говорить, если около границ они развернут военные госпитали. Это будет индикатором того, что Кремль готовится к серьезным боям.
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