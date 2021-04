Кулеба встретился с главой Госдепа: Цена военной авантюры будет для России слишком высокой

Необходимо объяснить России: цена за новую военную авантюру будет для нее слишком высокой. Об этом написал в Twitter министр иностранных дел Дмитрий Кулеба после встречи с главой Госдепа США Энтони Блинкеном.

Кулеба назвал Блинкена "другом", а встречу с ним "хорошей". Она прошла на фоне стягивания войск России и воинственной риторики Кремля, отметил глава МИД.

"Необходимо демотивировать Москву от дальнейшей эскалации, в частности четко объяснив РФ, что цена любой новой военной авантюры будет для нее слишком высокой", – написал глава МИД.

Блинкен заявил, что обсудил с Кулебой непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Мы продолжаем поддерживать евроатлантическую интеграцию Украины перед лицом продолжающейся агрессии России на Донбассе и в Крыму", – написал глава Госдепа в Twitter.

