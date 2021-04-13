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Кулеба встретился с главой Госдепа: Цена военной авантюры будет для России слишком высокой

13.04.2021, 17:12
Кулеба встретился с главой Госдепа: Цена военной авантюры будет для России слишком высокой - Фото
Встреча Дмитрия Кулебы и Энтони Блинкена (фото - Dmytro Kuleba, Twitter)

Необходимо объяснить России: цена за новую военную авантюру будет для нее слишком высокой. Об этом написал в Twitter министр иностранных дел Дмитрий Кулеба после встречи с главой Госдепа США Энтони Блинкеном.

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Кулеба назвал Блинкена "другом", а встречу с ним "хорошей". Она прошла на фоне стягивания войск России и воинственной риторики Кремля, отметил глава МИД.

"Необходимо демотивировать Москву от дальнейшей эскалации, в частности четко объяснив РФ, что цена любой новой военной авантюры будет для нее слишком высокой", – написал глава МИД.

Блинкен заявил, что обсудил с Кулебой непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Мы продолжаем поддерживать евроатлантическую интеграцию Украины перед лицом продолжающейся агрессии России на Донбассе и в Крыму", – написал глава Госдепа в Twitter.

  • 12 апреля Блинкен заявил, что Россия заплатит, если обострит агрессию против Украины. В тот же день США и НАТО заявили, что РФ должна прекратить агрессивное наращивание военной мощи у границ.

Читайте также хронику от LIGA.net: Новая угроза из России. Все главное об эскалации военной агрессии РФ против Украины – LIVE

Марк Сировой
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госдеп армия рф дмитрий кулеба границы Энтони Блинкен
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