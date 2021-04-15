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Применят ли ВСУ Javelin против армии РФ. "Именно тот сценарий", говорят источники Politico

15.04.2021, 08:36
Применят ли ВСУ Javelin против армии РФ.
Джавелины (фото - mil.gov.ua)

Нынешние агрессивные действия России против Украины и возможная новая атака оккупантов – "именно тот сценарий", для которого предназначены американские противотанковые комплексы Javelin на вооружении у ВСУ. Об этом заявили два бывших топ-чиновника Минобороны США, знакомые с соглашением по ПТРК, пишет Politico.

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"Я уверен, что идет обсуждение (о возможности применения "джавелинов", – ред.). Это и ежу понятно", – сообщил один из них.

При этом, отмечает американское издание со ссылкой на "чиновника, близкого к президенту Владимиру Зеленскому", какие-либо обсуждения о перемещении Javelin к линии фронта на 12 апреля еще не доходили до президентского уровня и что не было принято никаких решений о том, размещать ли их там.

Другой источник Politico из окружения Зеленского заявил, что глава государства стремится к снижению напряженности, "поэтому он, естественно, не будет склонен перемещать это оружие на восток".

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На хранении в Украине – десятки пусковых установок и сотни ракет, работающих по принципу "навел на цель, выстрелил и забыл". Первая партия прибыла в Украину весной 2018-го, но ВСУ еще ни разу не применили этот ПТРК в бою. В 2020-м армия применила ударные дроны Bayraktar и Javelin на учениях: также при штурме города.

Издание пишет, что хотя Вашингтон призывает Киев использовать "дротики" только в обороне и требует, чтобы они хранились в безопасном месте вдали от зоны боевых действий, "нет никаких географических ограничений на фактическое развертывание ракет, заявили официальные лица США, а это означает, что ВСУ могут транспортировать, распределять и использовать их в любое время".

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Politico уточняет, что, по оценке властей Украины, порог для применения ПТРК "еще не достигнут" (об этом изданию заявили два источника в Киеве; по их словам, красная линия – это пересечение российской бронетехникой линии разграничения на Донбассе или госграницы в другом месте).

Официальные лица США заявили, что им не известно о каких-либо решениях о развертывании Javelin на Донбассе и на других рубежах обороны.

Евгений Пилипенко
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