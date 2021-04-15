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Геополитика | Сегодня США объявят о новых санкциях: те затронут государственный долг России – Reuters

15.04.2021, 07:34
Сегодня США объявят о новых санкциях: те затронут государственный долг России – Reuters - Фото
Белый дом (Фото: Joyce N. Boghosian/flickr The White House)

Сегодня, 15 апреля, США могут объявить о новых санкциях против России, которые связаны с государственным долгом страны-агрессора. Об этом со ссылкой на источники пишет Reuters.

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Причина, по данным источников агентства, – вмешательство РФ в американские выборы и хакерские атаки против частных лиц и компаний.

Один из источников утверждает, что в черный список американцы добавят 30 организаций, что повлечет за собой высылку из США до 10 российских чиновников.

"Это добавит холода к и без того охладевшим отношениям Вашингтона и Москвы, которая начала испытывать терпение Запада наращиванием военной мощи вблизи Украины", – пишет Reuters.

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По данным источников, широкомасштабные санкции введут за взлом программного обеспечения от SolarWinds Corp, за которым, как утверждают власти США, стоит Россия. Атака привела к утечке информации о тысячах компаний и госучреждений, которые использовали ПО SolarWinds.

Президент Microsoft Брэд Смит заявлял, что обнаруженная в декабре 2020 года хакерская атака была "самой крупной и изощренной, которую когда-либо видел мир".

Также США намерены наказать РФ за вмешательство в президентские выборы 2020-го, когда россияне, как считает американская разведка, якобы помогали переизбраться прошлому президенту США Дональду Трампу.

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Евгений Пилипенко
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