США готовят санкции против окружения Путина и высылку российских разведчиков – Bloomberg
В администрации президента США Джо Байдена завершили проверку вероятного вмешательства России в выборы и ее причастности к кибератакам через программное обеспечение SolarWinds, вскоре ожидается введение новых санкций. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленных собеседников.
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Ответные шаги США против России могут включать санкции против людей, близких к президенту России Владимиру Путину, и организаций, связанных с вмешательством в выборы, а также высылку российских разведчиков, работающих в США под дипломатическим прикрытием.
Эти действия станут результатом проверки, которую приказал провести Байден в первый день в должности президента по четырем направлениям: вознаграждения со стороны России за убийство американских солдат в Афганистане, кибератака через SolarWinds, вмешательство в выборы в США и отравление российского оппозиционера Алексея Навального.
- 13 декабря 2020 года стало известно, что за Минфином США шпионят хакеры, отслеживая внутренний почтовый трафик ведомства, для иностранного правительства. Позже появились сообщения об атаках на ядерное агентство США, властей трех штатов и Microsoft.
- По данным The Washington Post, за атакой стояли хакеры из РФ APT29 или Cozy Bear.
- 2 марта 2021 года США ввели санкции против российских чиновников из-за отравления Навального, 17 марта они были расширены.
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