США готовят санкции против окружения Путина и высылку российских разведчиков – Bloomberg

В администрации президента США Джо Байдена завершили проверку вероятного вмешательства России в выборы и ее причастности к кибератакам через программное обеспечение SolarWinds, вскоре ожидается введение новых санкций. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленных собеседников.

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Ответные шаги США против России могут включать санкции против людей, близких к президенту России Владимиру Путину, и организаций, связанных с вмешательством в выборы, а также высылку российских разведчиков, работающих в США под дипломатическим прикрытием.

Эти действия станут результатом проверки, которую приказал провести Байден в первый день в должности президента по четырем направлениям: вознаграждения со стороны России за убийство американских солдат в Афганистане, кибератака через SolarWinds, вмешательство в выборы в США и отравление российского оппозиционера Алексея Навального.

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Денис Юдин

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