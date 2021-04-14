UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Зеленский лишил гражданства Альперина, Амирханяна и Еримичука

14.04.2021, 22:38
Зеленский лишил гражданства Альперина, Амирханяна и Еримичука - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Троих из украинских "контрабандистов", против которых Совет национальной безопасности и обороны ввел персональные санкции, лишили украинского гражданства и собираются депортировать. Об этом LIGA.net сообщил источник, близкий к СНБО.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По его словам, сейчас готовится предусмотренная законодательством процедура депортации трех бывших граждан Украины. Речь идет о Вадиме Альперине (гражданство Израиля), Араике Амирханяне (гражданство Армении) и Александре Еримичуке (гражданство Румынии).

15 апреля СНБО планирует провести очередное заседание. После него там обещают предоставить больше информации о депортации. 

2 апреля СНБО ввел санкции против десятерых украинских "контрабандистов". Кроме этих людей, санкции ввели против 68 компаний, связанных с ними.

Читайте также: Блиц | "Есть желание, но нет понимания". Нефьодов о походе Зеленского и СНБО против контрабанды

Вадим Ребрина, Юрий Смирнов
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленский контрабанда депортация Вадим АЛьперин
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Project Manager (впровадження CRM)
Киев Група компаній ЛІГА
Редактор стрічки новин
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Head of PR
Киев Група компаній "ЛІГА"
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 