Зеленский лишил гражданства Альперина, Амирханяна и Еримичука

Троих из украинских "контрабандистов", против которых Совет национальной безопасности и обороны ввел персональные санкции, лишили украинского гражданства и собираются депортировать. Об этом LIGA.net сообщил источник, близкий к СНБО.

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По его словам, сейчас готовится предусмотренная законодательством процедура депортации трех бывших граждан Украины. Речь идет о Вадиме Альперине (гражданство Израиля), Араике Амирханяне (гражданство Армении) и Александре Еримичуке (гражданство Румынии).

15 апреля СНБО планирует провести очередное заседание. После него там обещают предоставить больше информации о депортации.

2 апреля СНБО ввел санкции против десятерых украинских "контрабандистов". Кроме этих людей, санкции ввели против 68 компаний, связанных с ними.

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Вадим Ребрина , Юрий Смирнов

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