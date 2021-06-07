Зеленский: Закон об олигархах будет на референдуме, если других вариантов не останется

Президент Владимир Зеленский заявил, что закон об олигарх будет вынесен на референдум при условии, если "он будет чувствовать", что у него "противостояние" не только с большим бизнесом, но и с парламентом Украины. Об этом он сказал на форуме Украина 30.

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"Я знаю, что за свою каденцию мы избавимся от всех олигархов и я давал такое слово. Я иду к этому. Если я буду чувствовать, что у меня противостояние не только с большим бизнесом и, если я буду видеть влияние этих людей на парламент Украины по неголосованию, сбиванию, изменению, отсрочке этого законопроекта, то мне нужна будет поддержка", – подчеркнул Зеленский

Он отметил, что без поддержки парламента ему придется вынести вопрос об олигархах на референдум. Однако, несмотря на это, он считает, что данный закон "не вопрос для референдума".

"Референдум это праздник, на который идут люди. Это как выборы. На референдуме должны быть фундаментальные вопросы. Я не хотел бы, чтобы вопрос законов об олигархах был для людей фундаментальным", – сказал президент.

Станислав Стороженко

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