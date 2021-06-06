Слуга народа анонсировала не менее семи "антиолигархических" законопроектов

Замглавы фракции Слуга народа в Раде Евгения Кравчук анонсировала, что партия предложит не менее 7 дополнительных законопроектов, направленных на "деолигархизацию". Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

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По ее словам, пакет законов "будет большой".

"Это антимонопольное законодательство, изменения в закон о политических партиях, очевидно, будет большой пакет законов. Есть решения, готовятся в процессе", – сказала она.

Она считает, что законопроект президента Владимира Зеленского следует принять из-за того, что сейчас в Украине "недостаточное законодательное поле, регулирующее деятельность олигархов".

15 апреля 2021 года на заседании СНБО президент Зеленский анонсировал законопроект о противодействии влиянию олигархов на политику и принятие законов. Он поручил заняться подготовкой документа СНБО, Офису президента и Антимонопольному комитету.

2 июня президент подал в Верховную Раду как неотложный проект закона, призванный ликвидировать олигархическую систему в Украине.

3 июня текст законопроекта зарегистрировали в Верховной Раде.

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Станислав Стороженко

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