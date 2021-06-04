Президент Владимир Зеленский намерен вынести вопрос о статусе олигархов на всеукраинский референдум. Об этом он заявил в видеообращении сегодня, 4 июня.

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Зеленский подчеркнул, что законопроект об олигархах является только первым шагом, созданием фундамента для противодействия олигархическому воздействию.

"Для тех, кто попытается раскачать, переубедить, переломить или договориться с депутатами парламента по этому закону, у меня будет один вопрос. Это вопрос о статусах олигархов, который будет вынесен на всеукраинский референдум. Этот вопрос будет первым. А для кого-то, возможно, последним", – отметил президент.

Он заявил, что олигархи, которые не захотят жить и работать по "новым и честным" правилам игры, останутся вне игры.

"Нельзя владеть депутатами, министрами и любыми другими чиновниками. Этот законопроект – первое решение за все 30 лет независимости, которое демонстрирует наше отношение к олигархической системе. Он утверждает: да, в Украине есть олигархи. Да, они влияют на политику. И, да – этого больше не будет ", – сказал Зеленский.

15 апреля 2021 года на заседании СНБО президент Зеленский анонсировал законопроект о противодействии влиянию олигархов на политику и принятие законов. Он поручил заняться подготовкой документа СНБО, Офису президента и Антимонопольному комитету.

2 июня президент подал в Верховную Раду как неотложный проект закона, призванный ликвидировать олигархическую систему в Украине.

3 июня текст законопроекта зарегистрировали в Верховной Раде.

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Наталия Медведева

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