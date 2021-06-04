UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Зеленский: Вопрос о статусе олигархов будет вынесен на референдум – видео видео

04.06.2021, 21:03
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
Китайская ракета упала в районе Мальдивских островов, в NASA качают головой – первые видео
Китайская ракета упала в районе Мальдивских островов, в NASA качают головой – первые видео
Видео из салона посаженного в Минске самолета Ryanair: так задерживали сооснователя NEXTA
Видео из салона посаженного в Минске самолета Ryanair: так задерживали сооснователя NEXTA

Президент Владимир Зеленский намерен вынести вопрос о статусе олигархов на всеукраинский референдум. Об этом он заявил в видеообращении сегодня, 4 июня.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Зеленский подчеркнул, что законопроект об олигархах является только первым шагом, созданием фундамента для противодействия олигархическому воздействию.

"Для тех, кто попытается раскачать, переубедить, переломить или договориться с депутатами парламента по этому закону, у меня будет один вопрос. Это вопрос о статусах олигархов, который будет вынесен на всеукраинский референдум. Этот вопрос будет первым. А для кого-то, возможно, последним", – отметил президент.

Он заявил, что олигархи, которые не захотят жить и работать по "новым и честным" правилам игры, останутся вне игры.

"Нельзя владеть депутатами, министрами и любыми другими чиновниками. Этот законопроект – первое решение за все 30 лет независимости, которое демонстрирует наше отношение к олигархической системе. Он утверждает: да, в Украине есть олигархи. Да, они влияют на политику. И, да – этого больше не будет ", – сказал Зеленский.

Читайте также: Интеграция с НАТО, санкции, вода, выселение с госдач: что обсуждали на заседании СНБО

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленский деолигархизация закон об олигархах
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Маркетинг-менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
SMM-менеджер
Киев Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів реклами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 