Интеграция с НАТО, санкции, вода, выселение с госдач: что обсуждали на заседании СНБО

Сегодня, 4 июня, состоялось очередное заседание Совета национальной безопасности, на котором рассмотрели восемь вопросов. Об этом сообщает Офис президента.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В частности, на заседании обсуждали углубление интеграции Украины с НАТО, создание единой системы по управлению нацбезопасностью, проверка системы борьбы с терроризмом и развитие авиастроительной отрасли на ближайшие годы.

Вопросы неотложных мер по углублению интеграции Украины в НАТО рассматривались в тайном режиме, все необходимые решения были приняты единогласно.

Как отмечается, члены СНБО обсудили обеспечение дополнительной безопасности на адмгранице с временно оккупированной территорией Крыма, а также в Херсонской, Запорожской, Одесской, Николаевской и Донецкой областях.

Единую систему по управлению нацбезопасностью страны планируется создать на базе совершенствования сети ситуационных центров и цифровой трансформации в сфере нацбезопасности и обороны.

Члены СНБО заслушали отчет замглавы СБУ относительно проведения осмотра общегосударственной системы борьбы с терроризмом.

Участники заседания заслушали информацию о состоянии водных ресурсов государства и обеспечения населения качественной питьевой водой. В частности, речь шла о реконструкции Бортнической станции аэрации и обеспечении качественной питьевой водой южных регионов. Президент Владимир Зеленский остался недоволен подготовкой этого вопроса, поэтому его рассмотрение перенесено на следующее заседание СНБО.

Члены СНБО согласовали вопрос о направлении персонала для участия Украины в миссии ООН по стабилизации ситуации в Демократической республике Конго.

Руководство МВД отчиталось о наложении санкций на воров в законе и других представителей криминальных кругов.

По данным МВД, на начало 2021 года в Украине находились 34 человека, которые имели статус вора в законе. После наложения санкций их осталось 17, а сегодня – ни одного. Из 111 криминальных авторитетов, которые ранее находились в Украине и попали под санкции СНБО, на сегодня, согласно отчету МВД, в стране остались 42 человека, из которых 33 – под следствием.

Секретарь СНБО Алексей Данилов отдельно подчеркнул, что ни один случайный человек не может попасть в санкционные списки, поскольку их тщательно проверяют и верифицируют, в частности совместно с международными партнерами.

Руководству Госслужбы геологии и недр и Таможенной службы поручили выполнить решения СНБО, которые касаются борьбы с контрабандой и состояния дел в сфере недропользования.

Члены СНБО рассмотрели исполнение предыдущего решения по использованию государственных объектов в Конча-Заспе и Пуще-Водице. По словам Данилова, первые 20 человек находятся в процессе освобождения своих резиденций.

Также заслушали доклад о подготовке законопроекта об олигархах.

15 апреля 2021 года на заседании СНБО президент Зеленский анонсировал законопроект о противодействии влиянию олигархов на политику и принятие законов. Он поручил заняться подготовкой документа СНБО, Офису президента и Антимонопольному комитету.

2 июня президент подал в Верховную Раду как неотложный проект закона, призванный ликвидировать олигархическую систему в Украине.

3 июня текст законопроекта зарегистрировали в Верховной Раде.

Читайте также: Данилов: Всех украинцев, против которых США ввели санкции, проверят спецслужбы и Кабмин

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.