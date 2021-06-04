СНБО: Резиденции в Конча-Заспе и Пуще-Водице покинут 20 бывших топ-чиновников – список

Первые 20 человек, которые арендовали жилье в Конча-Заспе и Пуще-Водице, съедут из резиденций. Об этом сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов на брифинге, посвященном результатам сегодняшнего заседания СНБО.

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"Первые 20 человек находятся в процедуре оставления своих усадеб", – сказал он, комментируя выполнение решения СНБО об аудите жилья в Конча-Заспе и Пуще Водице.

В списке людей, которые должны освободить жилье:

1. Елена Панасюк

2. Людмила Зубко

3. Виктор Ивченко

4. Ольга Матвиенко

5. Святослав Пискун

6. Сергей Юрченко

7. Лидия Гаврилюк

8. Иван Васюник

9. Александр Лавринович

10. Валерий Череп

11. Юрий Гайсинский

12. Дмитрий Табачник

13. Николай Петренко

14. Давид Макарьян

15. Борис Макарьян

16. Илья Папиш

17. Александр Ильин

18. Раиса Богатырева

19. Владимир Семиноженко

20. Виктор Топалов

14 мая президент Владимир Зеленский поручил провести аудит государственных резиденций на территории Конча-Заспы и Пущи-Водицы и прав их жителей там проживать. Речь идет о почти 400 га заповедной земли и более 100 государственных зданий и дач.

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Наталия Медведева

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