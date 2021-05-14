СНБО вводит санкции против более 600 "воров в законе" и криминальных авторитетов

Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против более чем 600 человек и поручил провести аудит земель в Конча-Заспе и Пуще-Водице. Об этом он сказал в своем видеообращении сказал президент Владимир Зеленский.

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По его словам, вышеуказанные лица – "воры в законе" и криминальные авторитеты, большинство из которых сейчас находятся не в Украине.

"После принятия закона о ворах в законе, стратегии борьбы с организованной преступностью и девяти месяцев работы применены персональные санкции против 557 "воров в законе", известных сейчас в мире. Количество тех, кто пребывает в Украине на свободе уменьшилось вдвое. С 34 до 17 лиц. Сегодня мы сделали все, чтобы эта цифра равнялась нулю", – сказал он.

Зеленский заявил, что санкций будут также применены к 111 криминальным авторитетам.

По решению СНБО вышеуказанным лицам заблокируют активы, им запрещается въезд на территорию Украины, отменяются визы, виды на временное или постоянное проживание, разрешения на иммиграцию, а также запрещается получение ими гражданства Украины. По словам Зеленского, вышеуказанные лица будут принудительно выдворены.

Также на заседании был поднят вопрос об аудите земель в Пуще-Водице и Конча-Заспе, говорит президент. Он отметил, что в конце 2014 года постановлением правительства был утвержден перечень лиц, которые имеют право на льготное проживание на этих территориях.

Этим решением Кабмин, считает Зеленский, легализовал пребывание на этих землях и резиденциях "за очень символическую плату непонятных лиц".

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Станислав Стороженко

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