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Данилов: Всех украинцев, против которых США ввели санкции, проверят спецслужбы и Кабмин

04.06.2021, 18:09
Данилов: Всех украинцев, против которых США ввели санкции, проверят спецслужбы и Кабмин - Фото
Алексей Данилов (Скриншот видео брифинга СНБО)

Спецслужбы проверят каждого из украинцев, против которых США ввели персональные санкции. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов на брифинге, посвященном результатам сегодняшнего заседания СНБО.

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По словам Данилова, под санкциями Министерства финансов США находятся 130 граждан Украины, еще четыре украинца попали в санкционный список Госдепа США. 

"Сейчас под санкциями США находятся 134 гражданина Украины. Мы поручили СБУ, Кабмину, Службе внешней разведки по каждому из них проверить всю информацию, на основании чего они получили санкции от США, для принятия соответствующих решений при необходимости на следующих заседаниях СНБО", – сказал секретарь Совета нацбезопасности.

Данилов не назвал фамилии находящихся под санкциями США украинцев и не сказал, какие меры в их отношении собираются принимать в Украине.

Наталия Медведева
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санкции снбо Алексей Данилов
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