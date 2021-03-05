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США ввели против Коломойского визовые санкции за коррупцию и подрыв демократии в Украине

05.03.2021, 15:20
США ввели против Коломойского визовые санкции за коррупцию и подрыв демократии в Украине - Фото
Игорь Коломойский (фото - LIGA.net)

США лишили украинского бизнесмена Игоря Коломойского, а также каждого из его ближайших родственников права на въезд в США за причастность к коррупционным действиям, которые подорвали "веру украинского общества в демократические институты" в Украине. Об этом говорится в заявлении государственного секретаря США Энтони Блинкена

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Отмечается, что речь идет о 2014-2015 годах, когда Коломойский был главой Днепропетровской областной госадминистрации.

По словам Блинкена, действия украинского бизнесмена подорвали верховенство закона в Украине, а сам Коломойский использовал свое политическое влияние и официальную власть для личной выгоды.

"Я также хочу выразить обеспокоенность нынешними и продолжающимися усилиями Коломойского по подрыву демократических процессов и институтов Украины, которые представляют серьезную угрозу для ее будущего", – заявил он.

Помимо самого Коломойского, ограничения наложены на его жену Ирину Коломойскую, его дочь Анжелику Коломойскую и его сына Израиля Цви Коломойского.

"Эта маркировка подтверждает приверженность США поддержке политических, экономических реформ и реформ в сфере правосудия, которые имеют ключевое значение на евроатлантическом пути Украины", – заявил Блинкен.

Советники губернатора Игоря Коломойского. Командир роты "Торнадо" Руслан Онищенко, экс-глава Офиса президента Андрей Богдан, бывший министр Кабмина Дмитрий Дубилет. Они, а также еще 45 человек работали советниками и помощниками главы Днепропетровской ОГА Игоря Коломойского в 2014 – 2015 годах. Полный список окружения Игоря Коломойского смотрите на сайте LIGA Радників.
  • В мае 2019 года государственный ПриватБанк подал иск в Канцелярский суд штата Делавэр, где, в частности, заявил, что холдинг Optima Ventures, связанный с Коломойским, принимал участие в отмывании выведенных денег из банка. Общую сумму отмытых денег за 10 лет в ПриватБанке оценили в около $470 млрд.
  • В апреле 2019 года издание The Daily Beast сообщило, что ФБР начало расследование против Игоря Коломойского. Бизнесмена якобы подозревают в ряде финансовых преступлений, в том числе, в отмывании денег.
  • 4 августа 2020 года ФБР провела обыск в офисе компании Optima, которая принадлежит Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову и может быть причастна к отмыванию выведенных денег из ПриватБанка. 

Читайте также: Следствие | Империя Коломойского в США: офшоры, небоскребы и метзаводы. Пересказ иска против олигарха

Станислав Стороженко
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США санкции
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