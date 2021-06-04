"Случайный человек не может попасть": Данилов о добровольцах АТО в санкционном списке СНБО

Добровольцы АТО из батальона имени шейха Мансура попали в санкционный список СНБО "не случайно". Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов во время брифинга по результатам сегодняшнего заседания.

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Комментируя информацию украинских СМИ о том, что в список СНБО попали добровольцы, участвовавшие в боевых действиях на Донбассе против российских оккупантов, Данилов заявил, что "ни один случайный человек не может попасть в санкционный список".

По его словам, списки заблаговременно проверяются и верифицируются не только в Украине, но и в других странах.

Спикер СНБО уточнил, что один из внесенных в список добровольцев якобы причастен к ограблению ювелирного магазина в Киеве, когда также убили охранника. Еще один фигурант списка находится в СИЗО, и еще двое – проходят по уголовным делам.

При этом он не стал называть имен фигурантов списка, о которых идет речь.

Известно, что в список попали несколько уроженцев Чечни, среди которых в том числе и командир батальона имени шейха Мансура Муслим Чеберлоевский.

21 мая 2021-го президент Владимир Зеленский подписал указ о применении персональных специальных экономических и других санкций, решение о которых СНБО принял 14 мая. В список вошли более 600 "воров в законе" и криминальных авторитетов, главарей боевиков на Донбассе и российских пропагандистских медиа.

25 мая сообщалось, что в суд обратились трое фигурантов списка - Адлан Ясагов, Муслим Идрисов и Магомед Шаипов. Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что как минимум один из подавших заявление в суд — боец батальона имени шейха Мансура, который воевал на Донбассе.

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Оксана Житнюк

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