Зеленский ввел в действие санкции СНБО против "воров в законе" и пропагандистов РФ: списки

Президент Владимир Зеленский подписал указ о применении персональных специальных экономических и других санкций, решение о которых СНБО принял 14 мая. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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Указ вступает в силу со дня его опубликования.

14 мая Зеленский сообщил, что санкции применены против 557 "воров в законе", известных в мире, и 111 криминальных авторитетов. Однако имена не назывались.

К настоящему указу прилагается список граждан в основном России, Грузии, Беларуси. В нем, среди прочих, – глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов, главарь боевиков ДНР Денис Пушилин и главарь боевиков ЛНР Леонид Пасечник. В рамках санкций против них будут также заблокированы ряд интернет-ресурсов боевиков и оккупантов.

Их активы заблокируют и запретят въезд в Украину.

Против многих лиц из списка, в том числе указанных выше, санкции вводятся бессрочно.

Также опубликован список из 138 юридических лиц, против которых вводятся санкции. Среди них российская телекомпания НТВ, Первый канал, ВГТРК, телекомпания Звезда, агентство Россия сегодня и проч. Их активы будут заблокированы, лицензии аннулированы, вещание прекращено, также будут заблокированы сайты подсанкционных компаний.

В июне 2020 года Рада приняла закон, разработанный с целью прекращения деятельности преступных сообществ, их участников, и привлечения к ответственности "воров в законе".

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Вадим Ребрина

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