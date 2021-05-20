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Умка и Лаша Сван. Полиция задержала "самых влиятельных воров в законе" в Украине

20.05.2021, 09:59
Умка и Лаша Сван. Полиция задержала
Иллюстративное фото: пресс-служба СБУ

В Украине задержали двух, как пишет полиция, "самых влиятельных воров в законе". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Правоохранители задержали "авторитетов" с уголовными кличками Умка и Лаша Сван. Им инкриминируют установление и распространение преступного влияния (ст. 255-1 УК).

По данным полиции, "воры в законе" с верхушки преступного мира создавали преступные группировки и контролировали через своих людей криминалитет в стране. Их дело вели больше года. Известно, что Умка был "коронован" в 2014 году, а Лаша Сван – в 1995-м, оба – топ-представителями российского криминального мира.

В полиции сообщают, что задержанные считались одними из самых влиятельных "воров в законе" в Украине и контролировали криминалитет в Днепропетровской, Одесской, Николаевской и Запорожской областях, а также частично на западе страны.

В апреле 2021 года силовики провели масштабную спецоперацию на в Днепропетровской области и разоблачили преступную группировку. О подозрении сообщили сразу 16 лицам, среди которых было пятеро "смотрящих" и четверо "авторитетов". 19 мая полиция задержала Умку в аэропорту Днепра, а Лашу Свана – в отеле.

  • В июне 2020 года Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №2513 о преступных сообществах и "ворах в законе".

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Оксана Житнюк
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