Впервые в Украине о подозрении сообщили "вору в законе": фото

Полиция впервые сообщила о подозрении по двум новым статьям Уголовного кодекса так называемому вору в законе и двум назначенным им "смотрящим". Об этом сообщает пресс-служба полиции.

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"На сегодняшний день это первое подозрение "вору в законе" – он, кстати, самый молодой представитель криминального мира такого уровня", – сказал замглавы Нацполиции Евгений Коваль.

Речь идет об отбывающем наказание в Новгород-Северской колонии 28-летнем Гиге Озургетском. В марте 2020 года он приговорен к 7,5 годам лишения свободы за покушение на убийство.

Ему и двум его "смотрящим" сообщили новые подозрения по ч. 3 ст. 255-1 (Распространение преступного влияния в обществе лицом в статусе "вора в законе") и ч. 1 ст. 255-2 (Участие в проведении "сходки" представителей организованных групп и лиц, осуществляющих преступное влияние) УК. Им грозит до 15 лет лишения свободы.

Именно в колонии, по версии следствия, Гига Озургетский установил и распространил свое преступное влияние, сказал Коваль. Также он контролировал "общак" – поступления и распределения материальных благ и денежных средств, полученных преступным путем. В колонии подозреваемый организовал "сходку" для решения конфликтной ситуации между своими "смотрящими".

В июне 2020 года Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №2513 о преступных сообществах и "ворах в законе".

Вадим Ребрина

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