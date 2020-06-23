У Авакова рассказали о влиянии "воров в законе" и связях нардепов с криминалом

"Воры в законе", возглавляющие преступные организации, влияют на чиновников, а в Верховной Раде есть нардепы со связями с криминальными группировками. Об этом рассказал Цензор.нет начальник Департамента стратегических расследований Нацполиции Руслан Марчук.
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"Они ("воры в законе", - ред.) стараются распространять свое влияние на органы государственной власти в регионах, поддерживают связь с чиновниками, финансируют их. Более того, в некоторых случаях, воры в законе влияют и на назначение людей в правоохранительные органы. За ними стоят целые преступные синдикаты с разветвленной структурой, со своей службой безопасности, которая хорошо оснащена технически", - рассказал он.
Марчук говорит, что в основном "воры в законе" влияют на политиков областного и районного уровней, однако сейчас в Верховной Раде есть примерно 10 нардепов, которые "имеют связи с преступными группировками".
По словам Марчука, вероятность, что этих депутатов привлекут к ответственности "очень низкая", поскольку на данный момент у правоохранителей "нет данных, что они принимают активное участие в деятельности преступной группы или преступного сообщества".
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Всего на сегодняшний день в Украине находятся примерно до 15 "воров в законе", отметил Марчук. Одному из них предъявили подозрение в совершении умышленного убийства, с начала года задержаны пятеро. Также есть и те, кто руководит криминальными процессами из-за рубежа.
"Говорить, что Украина разделена между "ворами в законе", нельзя. Однако каждый "вор в законе" имеет определенное влияние в том или ином регионе. Бывает, что и в нескольких. Он назначает своих доверенных лиц, которые контролируют криминальные процессы и преступные группы, функционирующие в регионе с целью получения преступного дохода и перечисления части средств в так называемый общак. Но эти процессы перераспределения сфер влияния происходят постоянно, что приводит зачастую к конфликтам. На это мы тоже реагируем, чтобы не допускать ситуаций, в которых могут быть пострадавшие", - рассказал он.
По словам Марчука, привлечь "воров в законе" к ответственности сложно, так как они непосредственно не участвуют в совершении преступлений, а руководят другими преступными элементами.
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