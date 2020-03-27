Беглый "вор в законе" получил семь с половиной лет лишения свободы

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Чернговский районный суд принял решение по делу Геги Озургетского - "вора в законе", который с 2017 года был в бегах. Преступнику дали семь с половиной лет тюрьмы. Об этом сообщил в Facebook пресс-центр Министерства внутренних дел.

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Первый раз Озургетский был задержан в Украине оперативниками в июне 2016 года. Следствие установило, что молодой человек приехал в Киев с поддельным паспортом, чтобы возглавить местные преступные группировки.

В том же году миграционная служба отправила его в пункт временного пребывания лиц без гражданства и иностранных граждан, как незаконного иммигранта. В 2017 году Гега Озургетский был осужден за драку в пункте депортации: суд заочно признал его виновным в покушении на убийство.

После вынесения решения Озургетский сбежал в Болгарию и был объявлен в международный розыск. Вернули его в Украину только в сентябре 2019 года, до марта этого года преступник ждал вынесения приговора.

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1 июня 2016 года в Киеве был задержан 24-летний вор в законе Гега Озургетский - видео.

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