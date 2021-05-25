Трое фигурантов списка СНБО оспаривают санкции в суде: один из них мог воевать на Донбассе

В Окружной административный суд Киева (ОАСК) поступили заявления от трех граждан, которые оспаривают введенные против них санкции СНБО. Об этом сообщает пресс-служба суда.

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Речь идет о решении СНБО от 14 мая о санкциях против более 600 "воров в законе" и криминальных авторитетов, главарей боевиков на Донбассе и российских пропагандистских медиа.

В ОАСК обратились Адлан Ясагов, Муслим Идрисов и Магомед Шаипов.

Сейчас суд решает вопрос о наличии правовых оснований для принятия мер по обеспечению иска.

По информации главы Меджлиса крымскотатарского народа, экс-депутата Рефата Чубарова, как минимум один из подавших заявление в суд — боец батальона имени шейха Мансура, который воевал на Донбассе против российских оккупантов. Также в список попали еще двое добровольцев из указанного батальона.

"Я не знаю, какими мотивациями руководствовались составители списка... но в него включены, как минимум, три человека, которых я знаю с 2015 года как воинов-защитников Украинского государства. Среди них командир батальона имени шейха Мансура Муслим Чеберлоевский и его соратники Салман Сайнароев и Муслим Идрисов", – написал Чубаров в Facebook.

Чеберлоевский действительно является командиром батальона имени шейха Мансура. В сентябре 2018 года он встречался с на то время генпрокурором Юрием Луценко, чтобы обсудить выдачу России Тимура Тумгоева, который, по словам Чеберлоевского, также воевал за Украину на Донбассе. В ГПУ тогда заявили, что не нашли доказательств этой информации. В то же время, по словам представителей ведомства, Тумгоев якобы сам признался, что воевал только в Сирии за Исламское государство.

В комментарии Фактам Чеберлоевский сказал, что "компетентные органы" уже пообещали ему разобраться в ситуации. По его словам, в санкционном списке СНБО — двое бойцов, которые служат в батальоне сейчас, и еще двое демобилизованных. Чеберлоевский сказал, что у него есть статус участника боевых действий, но "с видом на жительство, гражданством все еще не складывается".

Экс-лидер Правого сектора Дмитрий Ярош также утверждает, что в список попали добровольцы из батальона шейха Мансура. "Мы наших собратьев-чеченце не отдадим на поругание врагу", – заверил он.

21 мая президент Владимир Зеленский подписал указ о применении персональных специальных экономических и других санкций, решение о которых СНБО принял 14 мая.

Вадим Ребрина

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