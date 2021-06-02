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Зеленский внес в Раду как неотложный законопроект об олигархах

02.06.2021, 20:27
Зеленский внес в Раду как неотложный законопроект об олигархах - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду как неотложный проект закона, призванный ликвидировать олигархическую систему в Украине. Об этом сообщается на официальном сайте президента.

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Документ зарегистрирован в парламенте, но текст законопроекта пока не опубликован.

Проект закона называется "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)" (№ 5599).

Как отмечается, документ содержит определение олигархов – это лица, имеющие значительное влияние в хозяйственной, политической жизни страны, а также контролирующие основные сегменты медийного пространства.

В ОП подчеркивают, что законопроект не нарушает основные права людей, подпадающих под определение олигарха, а лишь определяет круг этих лиц и устанавливает правила их прозрачных взаимоотношений с представителями власти. Он, в частности, будет регламентировать встречи и другие взаимоотношения представителей органов власти с лицами, обладающими значительными активами.

У Зеленского уточнили, что документ имеет ограниченный срок действия – 10 лет. Он должен стать первым шагом к ликвидации олигархической системы в Украине. 

Как предполагается, на его основе будут разработаны антитрастовые законы, закон о лоббизме и другие нормативно-правовые акты, которые переформатируют экономические и общественные отношения в стране.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков сказал в эфире 5 канала, что текст законопроекта будет на опубликован сайте парламента завтра, 3 июня, с утра.

Читайте также: Политика, крупный бизнес, СМИ: ZN.UA опубликовало детали закона об олигархах

Наталия Медведева
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Владимир Зеленский законопроект олигарх деолигархизация
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