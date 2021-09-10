Разумков направил законопроект об олигархах в Венецианскую комиссию
10.09.2021, 21:09
Дмитрий Разумков (Фото: Сергей Ковальчук/пресс-служба Верховной Рады)
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков направил законопроект №5599, известный как "законопроект об олигархах", в Венецианскую комиссию с просьбой об экспертном заключении. Об этом говорится в письме Разумкова в комиссию, которое есть в распоряжении LIGA.net.
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В письме спикер говорит, что получил от омбудсмена Людмилы Денисовой предостережения о возможном нарушении прав человека в результате принятия этого законопроекта.
"Аналогичную позицию по этому законопроекту высказали все оппозиционные депутатские фракции украинского парламента", – пишет Разумков.
Поэтому спикер Рады решил попросить Венецианскую комиссию об экспертном заключении по законопроекту.
- 2 июня президент передал в Верховную Раду законопроект №5599, который должен закрепить в украинском законодательстве термин "олигарх" и определить, какие санкции могут грозить обладателям этого статуса. 30 июня Комитет по вопросам нацбезопасности и обороны рекомендовал парламенту принять в первом чтении законопроект №5599 и отклонить альтернативные законопроекты. 1 июля Верховная Рада приняла в первом чтении указанный законопроект.
- 6 сентября стало известно, что к законопроекту подано 1257 правок.
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