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Разумков направил законопроект об олигархах в Венецианскую комиссию

Цей матеріал також доступний українською
10.09.2021, 21:09
Разумков направил законопроект об олигархах в Венецианскую комиссию - Фото
Дмитрий Разумков (Фото: Сергей Ковальчук/пресс-служба Верховной Рады)

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков направил законопроект №5599, известный как "законопроект об олигархах", в Венецианскую комиссию с просьбой об экспертном заключении. Об этом говорится в письме Разумкова в комиссию, которое есть в распоряжении LIGA.net.

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В письме спикер говорит, что получил от омбудсмена Людмилы Денисовой предостережения о возможном нарушении прав человека в результате принятия этого законопроекта.

"Аналогичную позицию по этому законопроекту высказали все оппозиционные депутатские фракции украинского парламента", – пишет Разумков.

Поэтому спикер Рады решил попросить Венецианскую комиссию об экспертном заключении по законопроекту.



Вадим Ребрина, Юрий Смирнов
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венецианская комиссия олигарх Дмитрий Разумков
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