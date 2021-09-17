"Будем разговаривать". Арахамия обвинил Разумкова в попытке "сбить" закон об олигархах
Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия считает, что спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков умышленно пытается "сбить" закон об олигархах, направляя проект в Венецианскую комиссию до его принятия Радой во втором чтении. Об этом он сказал в комментарии журналистам в пятницу, трансляция велась на телеканале Прямой.
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По словам Арахамии, Разумков недавно отказал первому замглавы Рады и нардепу от СН Руслану Стефанчуку в направлении в Венецианскую комиссию закона о местном референдуме. Глава парламента объяснил отказ тем, что комиссия сейчас "очень загружена" работой.
"Тогда у меня вопрос: если она так загружена, зачем ее спамить какими-то документами, которые не имеют никакого смысла? Он (законопроект об олигархах, – ред.) будет изменен через две недели", – сказал Арахамия.
Он объяснил, что после принятия парламентом во втором чтении закон может существенно измениться, потому работа Венецианской комиссии над документом, по его мнению, сейчас не имеет смысла.
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Глава фракции заявил, что считает такие действия "конкретной умышленной попыткой сбить закон об олигархах".
"И Разумкова в том числе", – ответил он на уточняющий вопрос журналистки.
Комментируя реакцию на действия спикера, Арахамия сказал, что это "неколлегиальное поведение". "Будем разговаривать", – добавил глава фракции.
Также Арахамия обвинил в попытке "сбить" закон омбудсмена Людмилу Денисову, которая, по его словам, "не ездит по тюрьмам, хотя это ее работа, а рассказывает, что есть закон об олигархах, который нарушает какие-то права человека".
- 2 июня 2021 года президент передал в Верховную Раду законопроект №5599, который должен закрепить в украинском законодательстве термин "олигарх" и определить, какие санкции могут грозить обладателям этого статуса.
- 1 июля Верховная Рада приняла законопроект об олигархах в первом чтении.
- По состоянию на 6 сентября к законопроекту подано 1257 правок.
- 10 сентября Разумков направил законопроект об олигархах на отзыв в Венецианскую комиссию. Арахамия просил спикера Рады не делать этого. Однако Разумков сказал, что отправка законопроекта в Венецианскую комиссию не препятствует его рассмотрению Верховной Радой во втором чтении.
- 16 сентября Веницианская комиссия приняла законопроект на рассмотрение.
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