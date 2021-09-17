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"Будем разговаривать". Арахамия обвинил Разумкова в попытке "сбить" закон об олигархах

Цей матеріал також доступний українською
17.09.2021, 14:50
Давид Арахамия (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия считает, что спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков умышленно пытается "сбить" закон об олигархах, направляя проект в Венецианскую комиссию до его принятия Радой во втором чтении. Об этом он сказал в комментарии журналистам в пятницу, трансляция велась на телеканале Прямой.

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По словам Арахамии, Разумков недавно отказал первому замглавы Рады и нардепу от СН Руслану Стефанчуку в направлении в Венецианскую комиссию закона о местном референдуме. Глава парламента объяснил отказ тем, что комиссия сейчас "очень загружена" работой.

"Тогда у меня вопрос: если она так загружена, зачем ее спамить какими-то документами, которые не имеют никакого смысла? Он (законопроект об олигархах, – ред.) будет изменен через две недели", – сказал Арахамия.

Он объяснил, что после принятия парламентом во втором чтении закон может существенно измениться, потому работа Венецианской комиссии над документом, по его мнению, сейчас не имеет смысла.

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Глава фракции заявил, что считает такие действия "конкретной умышленной попыткой сбить закон об олигархах".

"И Разумкова в том числе", – ответил он на уточняющий вопрос журналистки.

Комментируя реакцию на действия спикера, Арахамия сказал, что это "неколлегиальное поведение". "Будем разговаривать", – добавил глава фракции.

Также Арахамия обвинил в попытке "сбить" закон омбудсмена Людмилу Денисову, которая, по его словам, "не ездит по тюрьмам, хотя это ее работа, а рассказывает, что есть закон об олигархах, который нарушает какие-то права человека".

  • 2 июня 2021 года президент передал в Верховную Раду законопроект №5599, который должен закрепить в украинском законодательстве термин "олигарх" и определить, какие санкции могут грозить обладателям этого статуса. 
  • 1 июля Верховная Рада приняла законопроект об олигархах в первом чтении.
  • По состоянию на 6 сентября к законопроекту подано 1257 правок. 
  • 10 сентября Разумков направил законопроект об олигархах на отзыв в Венецианскую комиссию. Арахамия просил спикера Рады не делать этого. Однако Разумков сказал, что отправка законопроекта в Венецианскую комиссию не препятствует его рассмотрению Верховной Радой во втором чтении. 
  • 16 сентября Веницианская комиссия приняла законопроект на рассмотрение.

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Оксана Житнюк
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Слуга народа венецианская комиссия Дмитрий Разумков Руслан Стефанчук Давид Арахамия закон об олигархах
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