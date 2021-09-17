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Арахамия и Стефанчук прилюдно поругались с Разумковым

Цей матеріал також доступний українською
17.09.2021, 23:59
Арахамия и Стефанчук прилюдно поругались с Разумковым - Фото
Дмитрий Разумков (Фото: пресс-служба Верховной Рады)

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия и вице-спикер парламента Руслан Стефанчук поругались со спикером Рады Дмитрием Разумковым из-за законопроекта об олигархах в прямом эфире "Свободы слова с Савиком Шустером".

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Разумков сказал, что требование отправлять в Веницианскую комиссию только те законопроекты, которые прошли второе чтение, – это манипуляция. Все шесть законопроектов, которые были направлены в комиссию при нынешнем созыве парламента, были или приняты в первом чтении, или не зарегистрированы в Раде вообще. Тогда, по словам спикера, никто против этого не выступал.

Стефанчук напомнил, что Разумков не направил законопроект о местных референдумах в Венецианскую комиссию, аргументируя это тем, что комиссия сейчас "очень загружена" работой.

"Я хочу спросить: если мы все такие равные и одинаковые, что изменилось за два месяца, что Венецианская комиссия перестала быть такой загруженной?" – спросил Стефанчук у Разумкова.

Спикер Рады ответил, что если к нему обратятся комитет или фракция, он направит. "Если как народный депутат, то завтра все придут депутаты и будут направлять предложения", – сказал Разумков.

Стефанчук ответил, что обращался как руководитель рабочей группы, которая разработала этот законопроект.

Арахамия всвою очередь сказал, что они с Разумковым "в хороших добрососедских отношениях". "Я только хочу один акцент: спикера не выбирают, спикера делегируют. Монобольшинство делегирует спикера Разумкова. Просто это надо всегда помнить", – сказал Арахамия.

На замечание, что депутаты фракции голосуют за это решение, Арахамия сказал: "Я имею в виду, что у нас достаточно в одной фракции голосов, чтоб выдвинуть спикером любого человека... Официально, получается, мы его выбираем, но фактически выглядит ну..." – сказал Арахамия.

  • 10 сентября Разумков направил законопроект об олигархах на отзыв в Венецианскую комиссию. Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия просил спикера Рады не делать этого до принятия законопроекта в целом. Однако Разумков сказал, что отправка законопроекта в Венецианскую комиссию не препятствует его рассмотрению Верховной Радой во втором чтении. 
  • Сегодня Арахамия заявил, что, по его мнению, Разумков умышленно пытается "сбить" закон об олигархах. 
  • Сегодня на "Свободе слова с Савиком Шустером" Разумков подтвердил, что ходят слухи о его возможной отставке, но сказал, что уходить не собирается. 
Вадим Ребрина
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олигарх Дмитрий Разумков Руслан Стефанчук Давид Арахамия
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