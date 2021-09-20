Арахамия: Неприятно, что конфликт с Разумковым вышел наружу, будем разговаривать

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что ему неприятно слышать, что конфликт со спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым "вышел наружу". С ним проведут частный разговор, сказал Арахамия на брифинге после заседания фракции Слуга народа.

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"Мне неприятно, честно говоря, слышать, что это вышло наружу, и то, что это сейчас обсуждается как в политикуме, так и среди людей. Это плохо. Я считаю, что мы будем, конечно, общаться со спикером, будем пробовать это делать лично, а не публично. Дальше будем делать выводы и информировать общество", – сказал Арахамия.

По поводу того, что фракция выдвинула трех кандидатов на должность главы аппарата парламента, хотя, по регламенту, его увольнение и назначение — это прерогатива главы Рады, Арахамия сказал, что уже на протяжении года нет руководителя аппарата, есть временно исполняющий обязанности. Хотя, по словам главы фракции СН, закон предусматривает, что это может продолжаться не больше двух месяцев.

По словам Арахамии, депутаты не могу уволить врио. "Поэтому мы, видя, что никто не собирается никого назначать, и пользуясь тем, что спикер делегирован от нас, поэтому мы, как Слуга народа, просто просим господина (Разумкова, – ред.): если вы сами не можете найти кандидата, вот вам три кандидата, которых мы определили", – сказал Арахамия.

При этом он признал, что спикер Рады не имеет обязанности назначать главу аппарата. "Мы увидим просто, будет он это делать или нет, коллегиальное поведение или нет", – сказал глава фракции СН.

10 сентября Разумков направил законопроект об олигархах на отзыв в Венецианскую комиссию. Арахамия просил спикера Рады не делать этого до принятия законопроекта в целом. Однако Разумков сказал, что отправка законопроекта в Венецианскую комиссию не препятствует его рассмотрению Верховной Радой во втором чтении.

17 сентября Арахамия заявил, что, по его мнению, Разумков умышленно пытается "сбить" закон об олигархах.

В тот же день на "Свободе слова с Савиком Шустером" Разумков подтвердил, что ходят слухи о его возможной отставке, но сказал, что уходить не собирается.

Арахамия в эфире ток-шоу сказал Разумкову, что "спикера не выбирают, спикера делегируют".

Сегодня фракция СН на своем заседании определила трех кандидатов на должность главы аппарата Рады. Журналист Юрий Бутусов считает, что таким образом Разумкова хотят сместить с должности.

Вадим Ребрина

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