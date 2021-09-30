Закон об олигархах не может быть подписан спикером Рады из-за позиции комитета – Разумков

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что не может подписать законопроект №5599 об олигархах из-за разногласий с профильным комитетом о редакции документа. Об этом Разумков сообщил журналистам на брифинге сегодня, 30 сентября 2021 года.

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По словам Разумкова, он не может подписать закон об олигархах по двум причинам. Первая – поданные оппозицией проекты постановлений об отмене принятия этого закона. Пока Рада не отклонит их, спикер не может подписать документ, голосование планируется на вторник, 5 октября.

Второй причиной, по которой законопроект не может быть подписан, Разумков назвал позицию профильного комитета о том, какие поправки были учтены при принятии законопроекта во втором чтении."Сегодня комитет занимает позицию страуса, когда говорит, что те поправки, которые были проголосованы, мы считаем их не проголосованными, и не включает их в текст закона. Это подделка документов", – заявил Разумков.

По его словам, кроме поправок, которые были поддержаны или отклонены залом парламента, были поправки, которые не ставились на голосование и должны остаться в редакции, которая указана в таблице поправок. "В таблице было четко указано, что моя поправка и поправка (нардепа из Батькивщины Ивана – ред.) Крулько была учтена", – уверен Разумков.

Разумков заявил, что подпишет закон, если в представленной комитетом на подпись редакции будет учтено то, как проголосовал зал.

2 июня 2021 года президент передал в Верховную Раду законопроект №5599, который должен закрепить в украинском законодательстве термин "олигарх" и определить, какие санкции могут грозить обладателям этого статуса.

30 июня Комитет по вопросам нацбезопасности и обороны рекомендовал парламенту принять в первом чтении законопроект №5599 и отклонить альтернативные законопроекты.

1 июля Верховная Рада приняла законопроект в первом чтении.

23 сентября Верховная Рада приняла законопроект №5599 во втором чтении и в целом. За такое решение проголосовали 279 народных депутатов.

24 сентября нардеп от фракции Голос Ярослав Железняк заявил, что Рада обязана переголосовать законопроект №5599, так как в нем учли одновременно три (396, 398, 406) правки, которые противоречат одна другой.

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Денис Юдин

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