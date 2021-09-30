Слуга народа запросила листы для подписей за отставку Разумкова

Фракция Слуга народа запросила подписные листы для отзыва спикера парламента Дмитрия Разумкова с должности. Запрос на выдачу подписных листов от лидера фракции СН Давида Арахамии Разумков опубликовал в Facebook.

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По словам Разумкова, он направил запрос в аппарат Рады.

"Как и обещал, медлить с процессом не буду. Сегодня коллеги получат подписные листы", – заявил Разумков.

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Между руководством фракции СН и спикером парламента разгорелся конфликт из-за законопроекта об олигархах. По мнению руководства СН, Разумков умышленно пытался "сбить" законопроект. Разумков подтвердил разногласия.

На "Свободе слова с Савиком Шустером" Разумков подтвердил, что ходят слухи о его возможной отставке, но сказал, что уходить не собирается. Также в эфире программы Арахамия и первый вице-спикер Рады Руслан Стефанчук прилюдно поругались с Разумковым из-за закона об олигархах.

22 сентября Разумков сообщил, что приглашения в Трускавец на большое заседание "слуг" пока не получал, но если его пригласят, обязательно поедет.

В ответ на это глава СН Александр Корниенко заявил, что "заседание фракции в Трускавце – это не свадьба", мероприятие будет совещанием фракции, и спецприглашений на него не будет.

Денис Юдин

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