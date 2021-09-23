Корниенко о приглашении Разумкова в Трускавец: Заседание фракции – это не свадьба

Мероприятие Слуги народа в Трускавце будет совещанием фракции, спецприглашений на него не будет, но спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, возможно, пригласят. Об этом на брифинге заявил глава партии СН Александр Корниенко.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Заседание фракции в Трускавце – это не свадьба", – ответил Корниенко на вопрос о заявлении Разумкова, что его не пригласили на мероприятие.

Корниенко подчеркнул, что речь идет именно о заседании фракции, и на него не будет специальных приглашений, будут приглашения в форме, соответствующей рабочему совещанию.

Корниенко допустил, что Разумков ждет приглашения по системе внутреннего документооборота Рады, и посетовал, что в последнее время эта система работает плохо: "У нас некоторые письма плохо открываются последнее время, целый день не открывалось письмо о выдаче нам подписных листов по (законопроекту № – ред.) 5600".

Руководитель СН заявил, что в Трускавец пригласят представителей Кабмина, силовиков и, возможно, Разумкова, "если не будет накладок". Корниенко отметил, что "в те же даты Разумкова будет ждать межпарламентская делегация". Он добавил, что Разумков находится на самоизоляции из-за COVID-19, и "это тоже надо учитывать".

С 1 по 3 октября фракция Слуги народа в Трускавце соберется на большое совещание с участием представителей всех ветвей власти и президента Владимира Зеленского.

Между руководством фракции и спикером парламента разгорается конфликт из-за законопроекта об олигархах. По мнению руководства СН, Разумков умышленно пытается "сбить" законопроект. Разумков подтвердил разногласия. И сказал, что ходят слухи о его возможной отставке, но уходить не собирается.

Вчера, 22 сентября, Разумков сообщил, что приглашения в Трускавец пока не получал, но если пригласят, обязательно поедет.

Денис Юдин

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.