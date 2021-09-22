Разумков говорит, что его не пригласили на совещание Слуги народа в Трускавце
22.09.2021, 20:31
Дмитрий Разумков (фото - пресс-служба Верховнoй Рады)
Спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова пока не приглашали на совещание фракции Слуга народа, которое пройдет с 1 по 3 октября в Трускавце. Об этом он сказал в интервью телеканалу Прямой.
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"Нет, по состоянию на сегодня, меня не приглашали на это совещание. Пригласят — обязательно приму участие, не пригласят — не приму, я же не хожу в гости без приглашения", – сказал Разумков.
По словам двух собеседников LIGA.net в руководстве фракции СН, Разумкова приглашать не собираются.
- С 1 по 3 октября фракция Слуги народа в Трускавце соберется на большое совещание с участием представителей всех ветвей власти и президента Владимира Зеленского.
- Между руководством фракции и спикером парламента разгорается конфликт из-за законопроекта об олигархах. По мнению руководства СН, Разумков умышленно пытается "сбить" законопроект. Разумков подтвердил разногласия. И сказал, что ходят слухи о его возможной отставке, но уходить не собирается.
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