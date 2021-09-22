Фракция Слуга народа соберется в Трускавце: позовут Кабмин, генпрокурора и главу СБУ

Глава партии Слуга народа Александр Корниенко рассказал, что фракция соберется на большое совещание в Трускавце вместе с представителями Кабмина и силовых ведомств. Об этом он сообщил 22 сентября во время брифинга в кулуарах Верховной Рады.

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По словам Корниенко, в Трускавец будут приглашены члены Офиса президента, правительства и представители силовых ведомств – в частности, генпрокурор и глава Службы безопасности.

Съезд запланирован на следующий уик-энд – с 1 по 3 октября. Основные события, по его словам, будут во второй половине пятницы и в субботу, а в воскресенье "слуги" подведут итоги.

На совещании фракция планирует подытожить, что "слуги" успели сделать за половину президентского срока Владимира Зеленского, и "наметить" дальнейшие действия: по каким реформам ускоряться, а по каким – продолжить обсуждение с обществом.

Комментируя формат мероприятия, Корниенко сказал, что это будет "рабочий процесс" – заседание фракции. Не исключается секторальная работа – отдельно по направлениям безопасности, экономики, международной политики. При этом часть времени будет посвящена большому заседанию при участии Кабмина, фракции, и, как надеется Корниенко, президента Зеленского.

Он также сообщил, что не исключается приглашения на съезд спикера Верховной Рады Дмитрий Разумкова, но это зависит от его состояния здоровья.

На вопрос журналистов, почему для съезда выбрали именно Трускавец, Корниенко сказал, что только эта локация позволяет компактно расселить такое большое количество людей. По его словам, "слуги" будут сами оплачивать проживание в отелях.

Корниенко также сообщил, что по приезду в пятницу для всех будет обязателен ПЦР-тест, за исключением тех, у кого есть COVID-сертификаты.

Летом 2019-го в пятизвездочном отеле Rixos в Трускавце провели курс для будущих депутатов. На нем присутствовали 246 человек, избранных по списку и в округах от Слуги народа.

21 сентября 2021-го стало известно, что фракция Слуга народа соберется на большое совещание с участием представителей всех ветвей власти и президента.

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Оксана Житнюк

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