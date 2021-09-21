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Глава Слуги народа назвал действия Разумкова некомандными

Цей матеріал також доступний українською
21.09.2021, 17:35
Глава Слуги народа назвал действия Разумкова некомандными - Фото
Александр Корниенко и Дмитрий Разумков (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Некомандными назвал действия спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова глава партии Слуга народа Александр Корниенко. Об этом он заявил во время брифинга в Раде.

На вопрос, можно ли говорить о конфронтации между Слугой народа и Разумковым Корниенко сказал: "Можно давать разные определения тому, что происходит, можно сказать конфликт, конфронтация, противоречия, противоположности... мы для себя это называем "сложной рабочей ситуацией".

На вопрос, считает ли он Разумкова частью команды СН, Корниенко ответил, что большую часть действий со стороны Разумкова за последние несколько дней он назвал бы некомандными.

"У нас с главой Верховной Рады все идет в режиме переписки, письменно мы уже общаемся, такая у нас ситуация", – отметил Корниенко.

  • 10 сентября Разумков направил законопроект об олигархах на отзыв в Венецианскую комиссию. Лидер фракции СН Давид Арахамия просил спикера Рады не делать этого до принятия законопроекта в целом. Однако Разумков сказал, что отправка законопроекта в Венецианскую комиссию не препятствует его рассмотрению Верховной Радой во втором чтении. 
  • 17 сентября Арахамия заявил, что, по его мнению, Разумков умышленно пытается "сбить" закон об олигархах. 
  • В тот же день на "Свободе слова с Савиком Шустером" Разумков подтвердил, что ходят слухи о его возможной отставке, но сказал, что уходить не собирается. 
  • Вчера, 20 сентября, фракция СН на своем заседании определила трех кандидатов на должность главы аппарата Рады. Журналист Юрий Бутусов считает, что таким образом Разумкова хотят сместить с должности.
  • В Офисе президента заявили о фундаментальных расхождениях между Слугой народа и Разумковым.

Читайте также: Оппозиция не будет поддерживать отставку Разумкова

Денис Юдин
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Слуга народа Дмитрий Разумков Александр Корниенко закон об олигархах
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