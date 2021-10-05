Разумков заявил, что обратится в суд, если его попытаются лишить мандата

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что в случае попытки незаконно лишить его депутатского мандата будет обращаться в суд. Об этом он сказал в эфире Прямого.

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На вопрос, есть ли возможность лишить его мандата, Разумков ответил: "Согласно закону, нет, а исходя из того, что сегодня происходит в Верховной Раде, всякое может быть".

Спикер сказал, что, если будут попытки незаконно лишить его мандата, он обратится в суд.

"Я буду отстаивать свое право, потому что это у же не о должности, а о возможности делать то, что я обещал как человек, как Дмитрий Разумков, как уже сегодня политик... Это уже не о должностях, а о людях", – сказал Разумков.

При этом за должность спикера парламента он судиться не планирует, потому что "не держится за должности".

Конфликт между руководством фракции СН и спикером парламента возник из-за законопроекта об олигархах. По мнению руководства СН, Разумков умышленно пытался его "сбить".

На "Свободе слова с Савиком Шустером" Разумков подтвердил, что ходят слухи о его возможной отставке, но сказал, что уходить не собирается. Также в эфире программы руководство СН прилюдно поругалось с Разумковым из-за закона об олигархах.

2 октября в Трускавце депутаты СН собрали более 150 подписей под коллективной инициативой об отзыве главы Рады.

Сегодня, 5 октября, Рада отстранила Разумкова от ведения заседаний и назначила рассмотрение вопроса о его отставке на четверг, 7 октября.

Вадим Ребрина

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