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Рада начала процедуру отзыва Разумкова с поста спикера, рассмотрение назначено на четверг

Цей матеріал також доступний українською
05.10.2021, 13:13
Рада начала процедуру отзыва Разумкова с поста спикера, рассмотрение назначено на четверг - Фото
Дмитрий Разумков (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Верховная Рада проголосовала за включение в повестку вопроса об отзыве спикера парламента Дмитрия Разумкова.

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"За" проголосовали 246 нардепов, "против" – 86, "воздержались" – 14.

Голосование по фракциям:

Рада начала процедуру отзыва Разумкова с поста спикера, рассмотрение назначено на четверг

По предложению лидера партии Слуга народа нардепа Александра Корниенко, вопрос об отзыве Разумкова будет рассмотрен Радой в четверг. Ранее Разумков и Корниенко высказали противоположные мнения о возможности рассмотреть отставку спикера на этой неделе.

Предложение об отставке Разумкова инициировала фракция Слуга народа, собрав 197 подписей нардепов.

  • Конфликт между руководством фракции СН и спикером парламента возник из-за законопроекта об олигархах. По мнению руководства СН, Разумков умышленно пытался его "сбить".
  • На "Свободе слова с Савиком Шустером" Разумков подтвердил, что ходят слухи о его возможной отставке, но сказал, что уходить не собирается. Также в эфире программы руководство СН прилюдно поругалось с Разумковым из-за закона об олигархах.
  • 30 сентября стало известно, что глава фракции СН Давид Арахамия запросил подписные листы для отзыва Разумкова с должности. В тот же день Разумков заявил, что не может подписать закон об олигархах из-за позиции комитета по его окончательной редакции.
  • 2 октября в Трускавце депутаты СН собрали более 150 подписей под коллективной инициативой об отзыве главы Рады. 
  • Сегодня, 5 октября, Рада отстранила Разумкова от ведения заседаний.

Читайте мнение: Рубикон перейден: почему отставка Разумкова грозит авторитаризмом

Денис Юдин
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верховная рада Слуга народа отставка Дмитрий Разумков Отставка Разумкова
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