Рада начала процедуру отзыва Разумкова с поста спикера, рассмотрение назначено на четверг
05.10.2021, 13:13
Дмитрий Разумков (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
Верховная Рада проголосовала за включение в повестку вопроса об отзыве спикера парламента Дмитрия Разумкова.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"За" проголосовали 246 нардепов, "против" – 86, "воздержались" – 14.
Голосование по фракциям:
По предложению лидера партии Слуга народа нардепа Александра Корниенко, вопрос об отзыве Разумкова будет рассмотрен Радой в четверг. Ранее Разумков и Корниенко высказали противоположные мнения о возможности рассмотреть отставку спикера на этой неделе.
Предложение об отставке Разумкова инициировала фракция Слуга народа, собрав 197 подписей нардепов.
- Конфликт между руководством фракции СН и спикером парламента возник из-за законопроекта об олигархах. По мнению руководства СН, Разумков умышленно пытался его "сбить".
- На "Свободе слова с Савиком Шустером" Разумков подтвердил, что ходят слухи о его возможной отставке, но сказал, что уходить не собирается. Также в эфире программы руководство СН прилюдно поругалось с Разумковым из-за закона об олигархах.
- 30 сентября стало известно, что глава фракции СН Давид Арахамия запросил подписные листы для отзыва Разумкова с должности. В тот же день Разумков заявил, что не может подписать закон об олигархах из-за позиции комитета по его окончательной редакции.
- 2 октября в Трускавце депутаты СН собрали более 150 подписей под коллективной инициативой об отзыве главы Рады.
- Сегодня, 5 октября, Рада отстранила Разумкова от ведения заседаний.
Читайте мнение: Рубикон перейден: почему отставка Разумкова грозит авторитаризмом
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
PR-менеджера з зовнішніх та внутрішніх комунікаційРазместить вакансию
Киев • Група Компаній ЛІГА
Последние новости
Комментарии