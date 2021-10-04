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Когда проголосуют за отставку Разумкова: спикер и глава Слуги народа разошлись во мнениях

Цей матеріал також доступний українською
04.10.2021, 14:50
Когда проголосуют за отставку Разумкова: спикер и глава Слуги народа разошлись во мнениях - Фото
Александр Корниенко и Дмитрий Разумков (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Глава партии Слуга народа нардеп Александр Корниенко и спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков высказали противоположные мнения о возможности голосования за отставку спикера на этой пленарной неделе. Разумков на брифинге в Раде заявил, что по регламенту это невозможно, Корниенко также на брифинге заявил, что регламент это позволяет.

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Разумков заявил, что вопрос о его отставке будет пройден "в 100% соответствии с регламентом". По его словам, после получения подписных листов они будут проверены, затем должны быть подготовлены отчеты председателя Рады и счетной палаты. Эти отчеты должны быть розданы депутатам не позднее, чем за два дня до голосования по отставке спикера, а вся процедура не должна занимать более 10 дней.

Подготовить эти отчеты и раздать их депутатам в срок в течение этой недели невозможно, уверен Разумков. В то же время он подчеркнул, что не будет затягивать этот процесс.

Корниенко заявил, что если сроки верификации подписей будут такими же, как обычно при созыве внеочередных заседаний, то к вечеру сегодня процедура завершится, и завтра, 5 октября, Рада должна будет обговорить процедуру и сроки заседания по отставке спикера. Он утверждает, что заседание может пройти даже на следующий день после рассмотрения процедуры, но не позднее, чем через 10 дней.

Корниенко уверен, что срок на подготовку отчета спикера и срок его предоставления депутатам не ограничивают возможность рассмотрения его отставки, это же, по его словам, касается и сроков отчета счетной палаты. Если регламент будет соблюдаться, вопрос об отставке Разумкова может быть рассмотрен на этой неделе, считает Корниенко.

  • Конфликт между руководством фракции СН и спикером парламента возник из-за законопроекта об олигархах. По мнению руководства СН, Разумков умышленно пытался его "сбить".
  • На "Свободе слова с Савиком Шустером" Разумков подтвердил, что ходят слухи о его возможной отставке, но сказал, что уходить не собирается. Также в эфире программы руководство СН прилюдно поругалось с Разумковым из-за закона об олигархах.
  • 30 сентября стало известно, что глава фракции Давид Арахамия запросил подписные листы для отзыва Разумкова с должности. В тот же день Разумков заявил, что не может подписать закон об олигархах из-за позиции комитета по его окончательной редакции.
  •  2 октября в Трускавце депутаты СН собрали более 150 подписей под коллективной инициативой об отзыве главы Рады. 
  • Президент Владимир Зеленский заявил, что Разумков больше не является членом команды.

Читайте мнение: Рубикон перейден: почему отставка Разумкова грозит авторитаризмом

Денис Юдин
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