Когда проголосуют за отставку Разумкова: спикер и глава Слуги народа разошлись во мнениях

Глава партии Слуга народа нардеп Александр Корниенко и спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков высказали противоположные мнения о возможности голосования за отставку спикера на этой пленарной неделе. Разумков на брифинге в Раде заявил, что по регламенту это невозможно, Корниенко также на брифинге заявил, что регламент это позволяет.

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Разумков заявил, что вопрос о его отставке будет пройден "в 100% соответствии с регламентом". По его словам, после получения подписных листов они будут проверены, затем должны быть подготовлены отчеты председателя Рады и счетной палаты. Эти отчеты должны быть розданы депутатам не позднее, чем за два дня до голосования по отставке спикера, а вся процедура не должна занимать более 10 дней.

Подготовить эти отчеты и раздать их депутатам в срок в течение этой недели невозможно, уверен Разумков. В то же время он подчеркнул, что не будет затягивать этот процесс.

Корниенко заявил, что если сроки верификации подписей будут такими же, как обычно при созыве внеочередных заседаний, то к вечеру сегодня процедура завершится, и завтра, 5 октября, Рада должна будет обговорить процедуру и сроки заседания по отставке спикера. Он утверждает, что заседание может пройти даже на следующий день после рассмотрения процедуры, но не позднее, чем через 10 дней.

Корниенко уверен, что срок на подготовку отчета спикера и срок его предоставления депутатам не ограничивают возможность рассмотрения его отставки, это же, по его словам, касается и сроков отчета счетной палаты. Если регламент будет соблюдаться, вопрос об отставке Разумкова может быть рассмотрен на этой неделе, считает Корниенко.

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Денис Юдин

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