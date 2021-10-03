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Зеленский: Разумков не является членом команды Слуги народа, к нему миллион вопросов

Цей матеріал також доступний українською
03.10.2021, 15:05
Зеленский: Разумков не является членом команды Слуги народа, к нему миллион вопросов - Фото
Дмитрий Разумков и Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков уже не является членом команды Слуги народа, заявил президент Владимир Зеленский во время брифинга на выездном заседании фракции СН в Трускавце.

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У фракции "миллион вопросов" к Разумкову, не как к спикеру Рады, а как к человеку, которого делегировала команда, рассказал Зеленский.

"Мы все понимаем, что сегодня он не является членом этой команды, и он об этом говорит достаточно открыто", – заявил президент.

Зеленский считает, что Разумков выбрал свой политический путь и сторонится сопартийцев, потому что любая партия, которая попадает в Раду, "сначала имеет один рейтинг, потом этот рейтинг изменяется".

Зеленский назвал главной проблемой, что Разумков "вытащил" разногласия на официальный уровень и в публичную плоскость, хотя прежде всего должен был говорить с партией. "Это довольно обидно звучит для команды, которую он не считает своей", – заявил Зеленский.

"Мне кажется, что он (Разумков – ред.) мне что-то говорит с экранов телевидения. Я не понимаю, почему нельзя мне позвонить, что-то сказать, потому что у нас достаточно открытые отношения. Были," – добавил президент.

  • Конфликт между руководством фракции СН и спикером парламента возник из-за законопроекта об олигархах. По мнению руководства СН, Разумков умышленно пытался его "сбить".
  • На "Свободе слова с Савиком Шустером" Разумков подтвердил, что ходят слухи о его возможной отставке, но сказал, что уходить не собирается. Также в эфире программы руководство СН прилюдно поругалось с Разумковым из-за закона об олигархах.
  • 30 сентября стало известно, что глава фракции Давид Арахамия запросил подписные листы для отзыва Разумкова с должности. В тот же день Разумков заявил, что не может подписать закон об олигархах из-за позиции комитета по его окончательной редакции.
  • Вчера, 2 октября, в Трускавце депутаты СН собрали более 150 подписей под коллективной инициативой об отзыве главы Рады. 

Читайте мнение: Рубикон перейден: почему отставка Разумкова грозит авторитаризмом

Денис Юдин
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верховная рада Слуга народа Владимир Зеленский Дмитрий Разумков
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