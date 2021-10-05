Разумкова отстранили от ведения заседаний Рады

Верховная Рада проголосовала за отстранение спикера парламента Дмитрия Разумкова от ведения заседаний.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"За" проголосовали 240 нардепов, "против" – 95, "воздержались" – 14.

Голосование по фракциям:

Разумков отстранен от ведения двух ближайших пленарных заседаний. Рассмотрение вопроса вел первый вице-спикер Рады Руслан Стефанчук.

Предложение об отстранении Разумкова внесли фракция Слуга народа и депутатские группы За будущее и Доверие.

Глава партии СН Александр Корниенко обвинил Разумкова с трибуны Рады в грубом нарушении регламента из-за то, что вчера, 4 октября, во время согласительного совета парламента спикер не поставил на голосование предложение Слуги народа по повестке.

Вице-спикер Рады Елена Кондратюк отметила, что по регламенту отстранение спикера может произойти в случае грубых или систематических нарушений регламента на пленарном заседании, а не на согласительном совете.

Разумков заявил, что не держится за должность спикера.

Сопредседательница Европейской солидарности Ирина Геращенко назвала происходящее "похоронами демократии".

Читайте мнение: Рубикон перейден: почему отставка Разумкова грозит авторитаризмом

Денис Юдин

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.