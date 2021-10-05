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Разумкова отстранили от ведения заседаний Рады

Цей матеріал також доступний українською
05.10.2021, 11:59
Разумкова отстранили от ведения заседаний Рады - Фото
Дмитрий Разумков (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Верховная Рада проголосовала за отстранение спикера парламента Дмитрия Разумкова от ведения заседаний.

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"За" проголосовали 240 нардепов, "против" – 95, "воздержались" – 14.

Голосование по фракциям:

Разумкова отстранили от ведения заседаний Рады

Разумков отстранен от ведения двух ближайших пленарных заседаний. Рассмотрение вопроса вел первый вице-спикер Рады Руслан Стефанчук.

Предложение об отстранении Разумкова внесли фракция Слуга народа и депутатские группы За будущее и Доверие.

Глава партии СН Александр Корниенко обвинил Разумкова с трибуны Рады в грубом нарушении регламента из-за то, что вчера, 4 октября, во время согласительного совета парламента спикер не поставил на голосование предложение Слуги народа по повестке.

Вице-спикер Рады Елена Кондратюк отметила, что по регламенту отстранение спикера может произойти в случае грубых или систематических нарушений регламента на пленарном заседании, а не на согласительном совете.

Разумков заявил, что не держится за должность спикера.

Сопредседательница Европейской солидарности Ирина Геращенко назвала происходящее "похоронами демократии".

  • Конфликт между руководством фракции СН и спикером парламента возник из-за законопроекта об олигархах. По мнению руководства СН, Разумков умышленно пытался его "сбить".
  • На "Свободе слова с Савиком Шустером" Разумков подтвердил, что ходят слухи о его возможной отставке, но сказал, что уходить не собирается. Также в эфире программы руководство СН прилюдно поругалось с Разумковым из-за закона об олигархах.
  • 30 сентября стало известно, что глава фракции СН Давид Арахамия запросил подписные листы для отзыва Разумкова с должности. В тот же день Разумков заявил, что не может подписать закон об олигархах из-за позиции комитета по его окончательной редакции.
  • 2 октября в Трускавце депутаты СН собрали более 150 подписей под коллективной инициативой об отзыве главы Рады. 
  • Президент Владимир Зеленский заявил, что Разумков больше не является членом команды.

Читайте мнение: Рубикон перейден: почему отставка Разумкова грозит авторитаризмом

Денис Юдин
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верховная рада отстранение Дмитрий Разумков
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