Разумкова отстранили от ведения заседаний Рады
Верховная Рада проголосовала за отстранение спикера парламента Дмитрия Разумкова от ведения заседаний.
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"За" проголосовали 240 нардепов, "против" – 95, "воздержались" – 14.
Голосование по фракциям:
Разумков отстранен от ведения двух ближайших пленарных заседаний. Рассмотрение вопроса вел первый вице-спикер Рады Руслан Стефанчук.
Предложение об отстранении Разумкова внесли фракция Слуга народа и депутатские группы За будущее и Доверие.
Глава партии СН Александр Корниенко обвинил Разумкова с трибуны Рады в грубом нарушении регламента из-за то, что вчера, 4 октября, во время согласительного совета парламента спикер не поставил на голосование предложение Слуги народа по повестке.
Вице-спикер Рады Елена Кондратюк отметила, что по регламенту отстранение спикера может произойти в случае грубых или систематических нарушений регламента на пленарном заседании, а не на согласительном совете.
Разумков заявил, что не держится за должность спикера.
Сопредседательница Европейской солидарности Ирина Геращенко назвала происходящее "похоронами демократии".
- Конфликт между руководством фракции СН и спикером парламента возник из-за законопроекта об олигархах. По мнению руководства СН, Разумков умышленно пытался его "сбить".
- На "Свободе слова с Савиком Шустером" Разумков подтвердил, что ходят слухи о его возможной отставке, но сказал, что уходить не собирается. Также в эфире программы руководство СН прилюдно поругалось с Разумковым из-за закона об олигархах.
- 30 сентября стало известно, что глава фракции СН Давид Арахамия запросил подписные листы для отзыва Разумкова с должности. В тот же день Разумков заявил, что не может подписать закон об олигархах из-за позиции комитета по его окончательной редакции.
- 2 октября в Трускавце депутаты СН собрали более 150 подписей под коллективной инициативой об отзыве главы Рады.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что Разумков больше не является членом команды.
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