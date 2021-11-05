Авакова спросили о его будущем в политике. Он перечислил ряд персоналий, хочет "альянс"

Бывший министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что хочет "сделать баланс" в украинской политике и перечислил ряд персоналий, которые, по его мнению, могли бы объединиться. Об этом он сказал в интервью на канале Украина 24.

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Аваков заявил, что "никуда не денется" и рассчитывает "сделать баланс" в политике путем создания некого альянса политсил.

Отвечая на вопрос, будет ли он заниматься политикой, возможен ли совместный проект с кем-то, или же это будет что-то отдельное, экс-министр сказал, что "Украина задолбалась от частных проектов, которые каждый строит под себя".

Аваков заявил, что отвергает крайне правые и крайне левые точки зрения; себя он назвал центристом. При этом подчеркнул, что есть левые центристы – такие, по его словам, как Дмитрий Разумков, правые центристы – как Владимир Гройсман и Арсений Яценюк.

"Есть Юлия Владимировна (Тимошенко, – ред.) – она находится над всем. Есть Ляшко (Олег, – ред.) – он просто есть. Есть (Игорь) Смешко, наверняка появятся другие люди. Давайте подумаем, чтобы все эти умные и разные люди попробовали сделать альянс, мезальянс – мне все равно, – который позволит сделать баланс, который бы двигал нашу страну вперед", – заявил Аваков.

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Оксана Житнюк

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